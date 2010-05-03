حرفها باید به عمل تبدیل شود / لزوم عاری شدن جهان از سلاح هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، "بان کی مون" در مراسم آغازین نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای موسوم به ان.پی.تی گفت: این پیمان نباید پوششی برای ساخت سلاحهای هسته ای شود.

وی با بیان اینکه سازمان ملل متحد خواهان داشتن جهانی عاری از سلاح هسته ای است از کشورهای جهان خواست که این پیمان را امضا کرده و به آن پایبند شوند.

بان کی مون در ادامه گفت: از کشورهای هسته ای می خواهم سلاحهای هسته ای خود را کاهش دهند.



نگرانی از تروریسم هسته ای مسئله دیگری بود که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفت.

وی همچنین هسته ای شدن جهان به ویژه در مناطقی مانند خاورمیانه و دیگر نقاط جهان را نگران کننده نامیده و خواستار توجه به آن شد. بان کی مون خاطرنشان کرد: خواستار پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی آژانس از سوی همه کشورها هستم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با خیرمقدم به "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: با احترام به برنامه هسته ای ایران خواستار اجرای قوانین آزانس و همکاری کامل این کشور با سازمان ملل متحد هستم. وی در عین حال این اقدام را سبب رفع تردیدها درباره برنامه هسته ای ایران دانست.

به گفته بان کی مون، ارجحیت برنامه های سازمان ملل متحد، خلع سلاح هسته ای جهان بوده و تلاش این سازمان بر آن است که فعالیتهای صلح آمیز هسته ای باید در چارچوب توافقات بین المللی انجام گیرد



وی در پایان گفت: ما برای ساختن جهانی امن تر برای همه انسانها در اینجا گردهم آمده ایم و برای این کار نیازمند همکاری و مساعدت همه کشورها هستیم.