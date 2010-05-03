همه کشورها حق استفاده از انرژی هسته ای را دارند/ کمک آژانس به همه اعضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، "یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در نشست امروز دوشنبه سازمان ملل متحد که به بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای (ان.پی.تی) می پردازد، سخنرانی کرد.

وی در اظهارات خود از آمادگی آژانس برای همکاری با کشورها به منظور دستیابی آنان به انرژی صلح آمیز هسته ای سخن گفته و تاکید کرد که انرژی هسته ای باید در دسترس همه کشورها قرار گیرد.

آمانو در ادامه خاطرنشان کرد که انرژی هسته ای موارد استفاده بسیار مفیدی در زمینه های مختلف غیرنظامی از جمله پزشکی دارد. وی با این حال هشدار داد که در هر نوع استفاده از انرژی هسته ای باید ایمنی و سلامت رعایت شود که این مسئله از جمله موارد مورد تاکید آژانس است.

به گفته مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای، این نوع از انرژی وسیله ای برای پاک نگه داشتن محیط زیست نیز محسوب می شود. وی با اشاره به نگرانیهایی که طرفداران محیط زیست از کاربرد انرژی هسته ای دارند یادآورد شد: پس از فاجعه چرنوبیل ایمنی هسته ای در جهان افزایش یافته است.

آمانو ادامه داد: آژانس کمکهای ویژه ای را در اختیار اعضا قرار می دهد و در حال حاضر برنامه هایی برای گسترش استفاده از انرژی هسته ای در 120 کشور جهان دارد.

نماینده ژاپن در آژانس تاکید کرد که جهان پیرامون ما باید عاری از سلاح هسته ای شود و کشورهای هسته ای باید در این راه گامهای نخست را بردارند. به اعتقاد وی، امضای پیمان کاهش تسلیحات هسته ای توسط آمریکا و روسیه گام مهمی درهمین راستا بود.

آمانو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانیهای غرب درباره برنامه هسته ای ایران گفت که این کشور باید تردیدها در مورد برنامه هسته ای خود را از طریق ادامه همکاری با آژانس از بین ببرد.

خاطرنشان می شود که در نشست بازنگری ان.پی.تی نیویورک هیئتهایی از 189 کشور جهان حضور دارند. این نشست هر 5 سال یکبار در مقر سازمان ملل متحد برگزار می شود.