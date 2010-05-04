گفتمان فکری ایران و اتریش تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدصادق یوسفی شامگاه دوشنبه در نشستی با سفیر اتریش در ایران اظهار داشت: پژوهشگران حوزه علمیه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر روی محورهای مورد نظر اندیشهورزان و تئوریپردازان اندیشه دینی تاکید دارند.
وی ادامه داد: امیدواریم زمینه گفتگو و تبادل نظر و همکاریهای علمی میان کشور ایران و اتریش تقویت شود.
ضعف اسلامشناسی بر سوءتفاهمها سایه انداخته است
رئیس گروه مطالعات اسلام و غرب نیز در این نشست گفت: با توجه به تجربهای که از دنیای غرب و مخصوصا آمریکا دارم احساس میکنم که شناخت از اسلام در دانشگاههای آمریکا، حتی در میان پروفسورها و دانشمندان این کشور بسیار ضعیف است.
حجتالاسلام بابایی اظهار داشت: این ضعف اسلام شناسی در کشوری مانند آمریکا، دقیقا بر سوءتفاهمهای بین دو فرهنگ و دین و ادیان مختلف، سایه انداخته و این سوء تفاهمها را تشدید کرده است.
وی گفت: فاصله دنیای غرب از دنیای اسلام و مخصوصا شکاف غرب در ایران، این سوء تفاهمها را در حوزههای فکری و فرهنگی بیشتر و عمیقتر میکند و امید است که با تداوم چنین جلسات و نشستهایی زمینه برای همکاری و رفع این سوءتفاهمها فراهم شود.
ایران، کشوری با فرهنگ غنی
سفیر اتریش در جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: من به عنوان یک دیپلمات، وظیفه دارم که یک کشور را خوب مطالعه کنم و آمادگی لازم برای حضور در آن کشور را داشته باشم.
توماس بوکس باوم خاطرنشان کرد: من فرصتی در اروپا داشتم که با بسیاری از ایرانیان و دانشمندان ایرانی و غربی ملاقات کردم و میدانستم که به یک کشور خیلی پیشرفته، دارای فرهنگی بسیار کهن و فرهنگ فعال و دارای مؤسسات استثنایی میآیم.
قم – خبرگزاری مهر: مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم گفت: باید تلاش کنیم تا زمینههای مساعدی با راهبردهای انسانی و اساسی برای تقویت گفتمان فکری ایران و اتریش فراهم شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدصادق یوسفی شامگاه دوشنبه در نشستی با سفیر اتریش در ایران اظهار داشت: پژوهشگران حوزه علمیه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر روی محورهای مورد نظر اندیشهورزان و تئوریپردازان اندیشه دینی تاکید دارند.
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