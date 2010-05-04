گفتمان فکری ایران و اتریش تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدصادق یوسفی شامگاه دوشنبه در نشستی با سفیر اتریش در ایران اظهار داشت: پژوهشگران حوزه علمیه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر روی محورهای مورد نظر اندیشه‌ورزان و تئوری‌پردازان اندیشه دینی تاکید دارند.



وی ادامه داد: امیدواریم زمینه گفتگو و تبادل نظر و همکاری‌های علمی میان کشور ایران و اتریش تقویت شود.



ضعف اسلام‌شناسی بر سوء‌تفاهم‌ها سایه انداخته است



رئیس گروه مطالعات اسلام و غرب نیز در این نشست گفت: با توجه به تجربه‌ای که از دنیای غرب و مخصوصا آمریکا دارم احساس می‌کنم که شناخت از اسلام در دانشگاه‌های آمریکا، حتی در میان پروفسورها و دانشمندان این کشور بسیار ضعیف است.



حجت‌الاسلام بابایی اظهار داشت: این ضعف اسلام شناسی در کشوری مانند آمریکا، دقیقا بر سوء‌تفاهم‌های بین دو فرهنگ و دین و ادیان مختلف، سایه انداخته و این سوء تفاهم‌ها را تشدید کرده است.



وی گفت: فاصله دنیای غرب از دنیای اسلام و مخصوصا شکاف غرب در ایران، این سوء تفاهم‌ها را در حوزه‌های فکری و فرهنگی بیشتر و عمیق‌تر می‌کند و امید است که با تداوم چنین جلسات و نشست‌هایی زمینه برای همکاری و رفع این سوء‌تفاهم‌ها فراهم شود.



ایران، کشوری با فرهنگ غنی



سفیر اتریش در جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: من به عنوان یک دیپلمات، وظیفه دارم که یک کشور را خوب مطالعه کنم و آمادگی لازم برای حضور در آن کشور را داشته باشم.



توماس بوکس باوم خاطرنشان کرد: من فرصتی در اروپا داشتم که با بسیاری از ایرانیان و دانشمندان ایرانی و غربی ملاقات کردم و می‌دانستم که به یک کشور خیلی پیشرفته، دارای فرهنگی بسیار کهن و فرهنگ فعال و دارای مؤسسات استثنایی می‌آیم.

