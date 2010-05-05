به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران در سال 89 با ترافیک کاری سنگینی به لحاظ حضور در رویدادهای مهم بین المللی و رسمی مواجه است که اوج این فشردگی را باید در برگزاری سه مسابقه رسمی جهانی در تیرماه عنوان کرد.

براساس تقویم رسمی فدراسیون جهانی تکواندو یازدهمین دوره رقابتهای دانشجویان طی روزهای هشتم تا 13 تیرماه(29 ژوئن تا 4 جولای) در ویگا اسپانیا، نوزدهمین دوره رقابتهای ارتش‌های جهان 23 تا 30 تیرماه(14 تا 21 جولای) و جام جهانی تکواندو 26 تا 29 تیرماه( 17 تا 20 جولای) در چین برگزار خواهد شد.

برگزاری این سه رویداد رسمی و مهم لزوم دقت نظر و توجه بیشتربه تمامی پتانسیل و موجودیت تکواندو را نشان می دهد. بدون شک کسب موفقیت در هر سه رویداد برای تکواندو ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که در راس آنها باید با دفاع از عنوان نایب قهرمانی در جام جهانی و رسیدن به سکوی نخست جهان دارد.

هرچند کسب دومین عنوان قهرمانی در جام جهانی بعد از لیون 2000 دور از دسترس نیست و تکواندو ایران می تواند به این مهم دست پیدا کند ولی نباید این نکته را نیز فراموش کرد که دانشجویان نیز برای دفاع از عنوان قهرمانی چهار دوره قبل باید راهی ویگا اسپانیا شوند.

مسئولان فدراسیون ورزش دانشجویی که تاکنون برای سروسامان دادن به تیم تکواندوکاری انجام نداده اند باید هر چه سریعتر تکلیف کادر فنی را مشخص کرده و به دنبال برگزاری اردوهای تیم ملی باشند. بدون شک تیم دانشجویان از نفراتی چون معتمد، نصر، تاجیک، نادریان و... در ویگا نمی تواند استفاده کند و حضور یک کادر فنی با تجربه برای پرکردن خلاء این نفرات ضرروی به نظر می رسد.

تیم منتخب نیروهای مسلح کار ساده تری نسبت به دانشجویان پیش رو دارد. این تیم کار آماده سازی و شناخت نفرات شاخص مورد نظر خود را بیش از یکسال قبل آغاز کرده است. حضور محمدرضا زوار بهترین مربی نوجوانان جهان، سلطانی و چروکی در کادر فنی این تیم که با برنامه و هدفمند پیش می روند باعث شده تا این تیم که در سالهای قبل هم بدون نیروهای درجه یک تیم ملی نایب قهرمان جهان می شد در این دوره به فکر گذر از سد نایب قهرمانی باشد.

به هرحال این وظیفه فدراسیون تکواندو است که با برگزاری یک جلسه مشترک بین مسئولان دانشجویان، نیروهای مسلح و کادر فنی تیم ملی کارها را بررسی و برنامه دقیقی برای این مسابقات داشته باشند.

تیم ملی تکواندو برای برپایی یک اردوی مشترک بزودی راهی چین می شود و از آنجا راهی قزاقستان محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا شود. شاید بعد از پایان میدان آسیایی قزاقستان فدراسیون بهتر بتواند تصمیم گیری کرده و برنامه ریزی کند.