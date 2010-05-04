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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

در گیلان:

30 درصد هدر رفت در مراحل تولید برنج ایجاد می شود

30 درصد هدر رفت در مراحل تولید برنج ایجاد می شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در حال حاضر 30 درصد پرتی در مراحل تولید برنج در گیلان ایجاد می شود که 25 درصد آن مربوط به کارخانه ها و پنج درصد به دلیل کمباینهای قدیمی است.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با اصلاح ساختار کارخانه ها می توان پرتی برنج در کارخانه ها را از 25 درصد به 12.5 درصد رساند، اظهارداشت: استفاده از کمباینهای جدید نیز پرتی پنج درصدی برنج حاصل از کمباین به 1.5 درصد  و در مجموع پرتی برنج از 30 درصد به 14 درصد خواهد رسید.

وی با اعلام اینکه اصلاح ساختار کارخانه های برنجکوبی در کاهش ضایعات برنج بسیار موثر است، اظهارداشت: کارخانه های شالیکوبی در افزایش ضایعات برنج نقش موثری دارند که با اصلاح ساختار این واحدها می توان در کاهش پرتی برنج نقش قابل توجهی ایفا کرد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان در ادامه به تجهیز اراضی استان اشاره کرد و افزود: تجهیز اراضی از اولویتهای کاری سازمان جهاد کشاورزی است که می تواند در تولید برنج با هزینه کمتر و افزایش محصول موثر باشد.

وی یاد آورشد: درحال حاضر 58 هزار هکتار از 238 هزار هکتار اراضی گیلان تجهیز شده اند و در سال 89 نیز 10 هزار هکتار دیگر از اراضی شالیزاری استان تجهیز می شوند.

کد مطلب 1076249

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