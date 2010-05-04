ایران پایگاه قهرمانی تکواندو منطقه/ فعالیت 2 میلیون تکواندوکار در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه هفته گذشته طی مراسمی اولین مرکز توسعه و آموزش تکواندو جهان در ایران با حضور رئیس فدراسیون جهانی و رئیس سازمان تربیت بدنی در تهران افتتاح شد. با گذشت چند روز از برگزاری مراسم افتتاحیه آکادمی تکواندو ایران سایت رسمی فدراسیون جهانی گزارشی کامل از این مراسم منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: اولین مرکز آموزشی تکواندو با هدف ارتقاء سطح تکواندو در غرب آسیا با حضور شخصیت‌های برجسته ورزشی و سیاسی ایران از جمله علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، هادی ساعی دارنده دو مدال طلای المپیک و ... در تهران افتتاح شد. اهدا گواهینامه افتخاری دان 7 از سوی دکتر چو به علی سعیدلو بارزترین اتفاق این مراسم بود.

در ادامه این گزارش آمده است که فدراسیون تکواندو ایران در سال 2004 اقدام به تاسیس خانه تکواندو کرد که مرکز اداری فدراسیون نیز به آنجا منتقل شد. برگزاری دوره علمی و دانشگاهی تکواندو با حضور 120 دانشجو نیز از دیگر کارهای مثبت تکواندو ایران بوده است که امید می رود با افتتاح مرکز جهانی این تعداد دانشجو با 250 نفر افزایش پیدا کند.

در بخش پایانی این گزارش به فعالیت 2 میلیون تکواندوکار در ایران اشاره شده که با برنامه‌های آموزشی فدراسیون تکواندو این تعداد رو به افزایش است. رئیس فدراسیون جهانی هم از ایران به عنوان یکی از قدرت‌های تکواندو جهان نام برده که می تواند در رشد و توسعه تکواندو منطقه به عنوان یک پایگاه قهرمانی فعالیت کند.