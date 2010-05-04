تولید نانوحسگر برای افزایش سطح ایمنی در جایگاه های سوختگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه فردین دوست مجری طرح با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف دسترسی به فناوری تولید حسگرهای هیدروژنی ارزان قیمت، سبک، پایدار و با مصرف انرژی پایین اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه برای تولید حسگر هیدروژن از روش "سل ژل" استفاده شد، گفت: لایه های ساخته شده به روش سل- ژل در این پژوهش، از تخلخل بالایی برخوردار است و در بستر این لایه ها ذراتی در مقیاس نانومتر ایجاد شد که با آغشته کردن این لایه ها با پالادیوم (عنصر فلزی سفید رنگ)، در مقابل گاز هیدروژن حتی در غلظت های کم، حساسیت های بسیار زیادی از خود نشان می دهد. میزان این حساسیت 10 به توان 4 است.



مجری طرح یادآور شد: پالادیوم، حساسیت حسگرهای اکسید فلزی را به گازهای احیاکننده از جمله هیدروژن افزایش داده و دمای کار را پایین می آورد از این رو حسگرهای ساخته شده به روش سل- ژل و با استفاده از عنصر پالادیوم در این پژوهش پایداری شیمیایی و زمان پاسخ کوتاه کمتر از 1 دقیقه دارند.



وی به کاربردهای این حسگر اشاره و اضافه کرد: با توجه به پیشرفت صنعت به سمت جایگزینی هیدروژن به عنوان سوخت تمیز، ساخت این حسگرها می تواند در اتومبیل هیدروژنی و یا در محل های ذخیره یا سوخت گیری مورد استفاده قرار گیرد به دلیل حساسیت بالای این حسگرها، استفاده آن موجب افرایش ایمنی می شود.