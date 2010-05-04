برنز دست دوم ارزش مادی ندارد/ جریانی مخالف نصب مجسمه است

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها سرقت مجسمه‌های تهران به موضوع مهمی تبدیل شده‌اند. برای اولین‌بار است که نه تنها اهالی این حوزه بلکه مسئولان و شهروندان نیز به نوعی نسبت به مجسمه و آثار تجسمی شهرشان دغدغه پیدا کردند.

هر چند باید این دغدغه خیلی زودتر از اینکه 9 مجسمه برنزی از مشاهیر و مفاخر تهران ربوده شوند اتفاق می‌افتاد اما در تازه‌ترین واکنشها سردار ساجدی نیا، رئیس پلیس نیروی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه تیمی ویژه در آگاهی تهران بزرگ تشکیل شده تا پرونده سرقت مجسمه‌های تهران را پیگیری کند گفته است که به زودی نتایج تحقیقات پلیس در مورد این سرقتها اعلام می‌شود.

این در حالی است که محمد جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گفتگویی اختصاصی با مهر از ضبط فیلم سرقت یکی از مجسمه‌های ربوده شده شهرداری توسط دوربینهای مرکز کنترل ترافیک خبر داده و گفته است: شکایت شهرداری در مورد این موضوع تنظیم شده و همراه با مستندات از طریق اداره حقوقی در حال پیگیری و تحویل به نیروی انتظامی است.

جعفر نجیبی، یکی از مجسمه‌سازانی است که کمتر از یکماه قبل تندیس محمد معین ساخته وی در بلوار استاد معین نصب شد و چهارشنبه شب هشتم اردیبهشت به عنوان آخرین مجسمه‌ای که تا به حال ربوده شده است به سرقت رفت. وی در مورد نحوه پیگیریهایی که تا کنون انجام داده است به خبرنگار مهر گفت: صبح نهم اردیبهشت با من تماس گرفتند و خبر ربوده شدن مجسمه را گفتند. منهم با مسئولان زیباسازی منطقه 9 تماس گرفتم و از آنها علت را پرسیدم و بعد از آن به سازمان زیباسازی مرکزی تماس گرفتم.

وی ادامه داد: مسئولان سازمان زیباسازی پاسخ دادند از طریق نیروی انتظامی در حال پیگیری این مسئله هستند. این در حالی است که مجسمه تازه نصب شده بود و حتی هنوز شناسنامه کار روی آن نصب نشده بود.



نجیبی در مورد نصب تندیس استاد معین که به سرقت رفته ابراز داشت: 100 هزار تومان بابت حمل مجسمه از طریق جرثقیل هزینه کردم و میلگردی به ارتفاع 15 سانتی‌متر در داخل پایه کار گذاشته بودم تا مجسمه بسیار محکم باشد.بنابراین سرقت آن کار آسانی نبوده است.

وی در مورد برداشت خود از سرقتهای سریالی مجمسه‌های برنزی تهران عنوان کرد: از دو دیدگاه می‌توان به این جریان نگاه کرد. از طرفی می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که افراد سارق مخالف مجسمه‌سازی هستند و جریانی پشت پرده‌ وجود دارد که با زیباسازی شهری از طریق آثار تجسمی مخالف است.

این مجمسه‌ساز افزود: از نگاهی دیگر می‌توان اینطور فکر کرد که مجسمه‌ها، تنها به خاطر برنزشان دزیده شده‌اند چون تمام مجسمه‌های به سرقت رفته از جنس برنز بوده‌اند. بنابراین اگر باز هم تندیسهایی که ربوده شوند از این جنس باشد این فرضیه می‌‌تواند درست باشد.

نجیبی سپس در مورد ارزش مادی مجسمه‌های برنزی گفت: سازمان زیباسازی ارزش مجسمه استاد معین را پنج میلیون تومان ارزیابی کرده بود اما گذشته از ارزش هنری و معنوی که برای خودم داشت اگر سارقان با انگیزه استفاده از برنز مجسمه‌ها را ربوده باشند مبلغ زیادی عاید آنها نمی‌شود.

وی مورد مجسمه ربوده شده خود اشاره کرد: مجسمه استاد معین 140 کیلو وزن داشت. الان برنز دست دوم حدود کیلویی دو تا چهار هزار تومان در بازار قیمت دارد. با توجه به وزن این اثر اگر در بازار فروخته شود، حدود 300 هزار تومان به فروش می‌رسد. حال بگذریم که 100 هزار تومان هزینه جرثقیل می‌شود پس در نهایت مبلغی عاید سارقان نمی‌شود. برای همین فکر نمی‌کنم تنها انگیزه آنها استفاده از برنز باشد.

طه بهبهانی نیز به عنوان مجسمه سازی که در زمینه برنز فعالیت کرده است در مود انگیزه سارقان عنوان کرد: من این موضوع را به عنوان سرقت قبول ندارم و فکر می‌کنم یک جریان است چون محال است افراد عادی مجسمه‌های 200 کیلویی را بتوانند بدون هیچ برنامه‌ریزی بدزدند. تازه حتی اگر فکر چنین کاری را هم داشته باشند، چطور می‌توانند آن را بفروشند و اساسا چطور می‌تواند جرثقیلی را وارد پارک یا محیط‌های شهری ببرند که مجسمه را حمل کند.

وی اظهار داشت: متاسفانه این کار یک جریان ناخوشایند است که من نام آن را جامعه آزاری می‌گذارم. چرا وقتی تصویر شهرمان توسط مجسمه‌ها و فعالیتهای دیگری که شاهد هستیم کمی در حال سامان گرفتن است یک دفعه می‌بینیم مجسمه‌هایی که در معابر و مکانهای عمومی نصب شده بودند سرقت می‌شوند و به نوعی زیبایی شهر تخریب شود.

هر چند مسئولان از تلاش برای معرفی سارقان این مجسمه‌ها در چند روز آینده خبر داده‌اند اما حتی اگر این مجسمه‌ها پیدا و در جایگاه خود قرار بگیرند به نظر می‌رسد اعتماد جامعه هنری برای خلق آثاری که مناسب فضاهای شهری هستند خدشه دار شده است. بنابراین باید قانونی مدون برای حفاظت و مراقبت از آثار هنری که برای زیبایی شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند تنظیم شود.