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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

مازندران با چهار تیم در بسکتبال قهرمانی کشور حضور دارد

مازندران با چهار تیم در بسکتبال قهرمانی کشور حضور دارد

ساری - خبرگزاری مهر: کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، گروه بندی رقابتهای قهرمانی کشور در سال 1389 را اعلام کرد که بر اساس آن مازندران با چهار تیم در رده های مختلف شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر، بر اساس جدول ارائه شده، رقابت های رده سنی جوانان، نوجوانان و نونهالان هر یک در سه دسته مختلف و مسابقات مینی بسکتبال در قالب چهار منطقه برگزار خواهد شد.

لیگ دسته یک و دسته دو مسابقات رده های سنی جوانان، نوجوانان و نونهالان با حضور 10 تیم در قالب دو گروه پنج تیمی و لیگ دسته سه آنها با حضور 12 تیم در دو گروه شش تیمی برگزار می شود.
 
در گروه بندی مسابقات قهرمانی کشور در رده جوانان، لیگ دسته یک تیم مازندران در گروه ب این رقابت ها با تیم های تهران، خراسان رضوی، زنجان و گیلان هم گروه شد.
 
نماینده مازندران در رده نوجوانان، لیگ دسته یک با تیم های اصفهان، قزوین، توابع تهران، خوزستان در گروه ب قرار گرفت.
 
در گروه الف رده نونهالان لیگ دسته یک، تیم مازندران با اصفهان، توابع تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی حضور پیدا کرد.
 
در رقابتهای مینی بسکتبال در منطقه چهار تیم مازندران در گروه الف به مصاف سمنان، گیلان، توابع تهران خواهد رفت.
کد مطلب 1076282

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