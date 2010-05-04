۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

تهران با برپایی نمایشگاه کتاب قفل می‌شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اعلام اینکه مسئولان نمایشگاه کتاب صلاحیت اظهار نظر کارشناسی در زمینه ترافیک را ندارند، گفت: شهر تهران با برپایی نمایشگاه کتاب قفل می شود.

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ادعای این مسئولان در جای دادن سه هزار خودرو در پارکینگهای نمایشگاه مبنی کارشناسی ندارد چرا که در پارکینگهای مصلی حتی برای یک خودرو نیز جای پارک نیست و تنها برای خودروهای مسئولان و غرفه داران پارکینگ کوچکی اختصاص یافته است.

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: مکانی بر روی تپه مصلی به اتوبوسها اختصاص یافته که این مکان نیز به علت زمینی خاکی آن در صورت بارش باران مسدود می شود و امکان هیچ گونه دسترسی ندارد.
 
وی تصریح کرد: تهران امسال با برپایی نمایشگاه کتاب صددرصد به مشکل بر می خورد و تردد در آن به صورت کامل قفل می شود.
 
پیش از این حمیدرضا قبادی معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران اظهارات سرهنگ هاشمی را در زمینه ایجاد ترافیک در تهران غیر کارشناسانه عنوان کرده بود.
