به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وکسی، این شیوه که به "بوک تاکس" معروف شده است از سوی مرکز تحقیق و توسعه حرفه‌ای سازمان آموزش و پرورش نیوزلند راه اندازی می‌شود و از طریق آن خوانندگان آثار نویسنده می‌توانند با استفاده از سیستم اینترنت- ویدیو و شبکه اسکایپ به بحث با نویسندگان و تصویرگران کتابهای مورد علاقه خود بپردازند.

در این طرح که در ابتدا برای دانش‌آموزان مدارس تدارک دیده شده است تا کنون 30 نویسنده برجسته اعلام آمادگی کرده‌‌اند که از میان آنها می‌توان به مارگارت‌می نویسنده بین‌المللی اشاره کرد.

با استفاده از وب‌سایت BookTalks.org.nz مدارس قادر خواهند بود به صورت آنلاین با انتخاب و هماهنگی با نویسنده مورد نظر با صرف هزینه‌ای اندک با آنها ارتباط برقرار کنند.

کریگ اسمیت نویسنده کتاب "الاغ بی‌حال" با ابراز خوشحالی از این طرح می‌گوید: اینکه بچه‌ها می‌توانند با نویسنده مورد نظرشان رودررو صحبت کنند حتماً برایشان جالب خواهد بود.

مدیر مدرسه گِرگ کارول نیز درباره بوک‌تاکس عنوان می‌کند: به وسیله این پدیده بچه‌ها می‌توانند از نویسنده سوالاتی درباره داستان و اینکه مثلاً چه مدت طول کشیده آن را نوشته و یا درباره دیگر داستانهای او حتی تلفظ بعضی کلمات سوال کنند.

وی ادامه می‌دهد: این فرصت خوبی است که بچه‌ها با نویسنده به صورت واقعی مواجه شوند. تعامل و گفتگو درباره کتاب و روند آفرینش آن واقعاً برای بچه‌ها جذاب خواهد بود. این کار می‌تواند نقش مثبتی بر نسل بعد در زمینه سواد ادبی ایفا کند و مدل موثری در ارتباط آنلاین در آموزش و پرورش باشد.

هم‌اکنون برپا کنندگان این طرح در پی گسترش و دعوت از نویسندگان بیشتر برای ارتقای کیفی و کمی آن هستند.