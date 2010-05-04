تحمل نکردن یکدیگر موجب عدم پیشرفت استان زنجان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح شامگاه دوشنبه در آئین آغاز به کار ستاد همت مضاعف و کار مضاعف در شورای شهر زنجان، خواستار عدم پرداختن به حاشیه توسعه مجموعه شورای شهر زنجان شد و گفت: پرداختن به حاشیه مانع از تحقق اهداف و توسعه شهر می شود.

وی با بیان اینکه پرداختن به حاشیه روند توسعه را دچار اخلال و ضعف می کند افزود: شهر زنجان دارای توانمندیها و قایلیت های مهم و تاثیرگذار در زمینه توسعه شهری است که باید با همت و اتحاد روند وجود باید سرعت بگیرید.

سیاح با تاکید بر اینکه بدونه داشتن وحدت و همدلی در بین اعضای شواری شهر توسعه شهری غیر ممکن است ادامه داد: باید با عملیاتی کردن مطالبات و نیازمندیها از دستگاههای اجرایی در توسعه و عمران شهر تلاش شود.

سیاح افزود: با هدف گذاری هدفمند و کارشناسی توسعه شهری محقق می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با انتقاد از وجود برخی رفتارها در خصوص تعاملات اجتماعی در استان زنجان این رفتارها را به تنها ضرر توسعه استان و مردم زنجان دانست و اذعان داشت: واگرایی، پس گرایی، تخریب همدیگر، ایجاد ایستایی و عدم تحمل همدیگر در استان زنجان خود را همواره نشادن داده است و متاسفانه همواره موجب عدم توسعه مطلوب استان شده است.

سیاح با بیان اینکه عدم تحمل همدیگر و مانع شدن از حضور زنجانیهای توانمند موجب فرار آنها از استانش شده است، افزود: متاسفانه برخی در استان زنجان راض هستند که کسی دیگر و غیر زنجانی در استان زنجان پیشرفت کند ولی همشهری و هم استانیش پیشرفت نکند.

وی با تاکید بر اینکه استان زنجان و به خصوص شهر زنجان دارای توانمندیهای بالقوه و ارزشمند در راستای توسعه است، افزود: وجود فرهنگ عدم تحمل همدیگر و تخریب همدیگر موجب شده است استان زنجان آنچنان که باید پیشرفت نکند.

سیاح پرهیز از تعریف و تمجید و شعار را به عنوان یک اصل مهم در زمینه توسعه استان دانست و گفت: باید در عمل کار و فعالیت را نشان دهیم و مردم باید توسعه و پیشرفت را در استان احساس بکنند و بیان بکند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان، سنگ اندازی در مسیر فعالیت کسانی که برای توسعه استان و شهر زنجان فعالیت می کنند را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه در استان زنجان در مسیر فعالیت کسانی که باری توسعه استان فعالیت و تلاش می کنند مانع ایجاد می کنند ولی با کسانی که به توسعه استان بی اعتنا هستند برخوری نمی کنند.

سیاح از پایان اردیبهشت ماه سال جاری را آخرین مهلت برای برخی مدیران و افرادی خبر داد که مانع توسعه استان شده و در مسیر توسعه آن مانع ایجاد می کنند.

وی تاکید کرد: استان زنجان سیاهی لشگر نمی خواهد برخی نیازمند مدیران و کسانی هست که برای توسعه و پیشرفت استان زنجان تلاش کنند.

سیاح با بیان اینکه استان زنجان باید به جایگاه واقعی و متعالی خود دست یابد، روند کنونی در توسعه و پیشرفت استان را با تلاش های مدیریت عالی استان و وفاق و همدلی ایجاد شده بین مدیران استان مطلوب دانست و تاکید کرد: نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان نقش تعین کننده و تاثیرگذاردر زمینه توسعه وفاق و همدلی در استان دارند و استاندار زنجان نیز با تاکید بر وجود وفاق و همدلی در یک خط واحد با امام جمعه زنجان در این راستا تلاش می کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه باید با هدف گذاری اولویتها برای توسعه استان و شهر زنجان تلاش شود، افزود: باید فرهنگ موجود در استان زنجان که بر مبنای عدم تحمل همدیگر و سنگ اندازی در مسیر توسعه و پیشرفت استان است اصلاح شود.

سیاح در ادامه با اشاره به جایگاه کنونی استان زنجان در تعاملات ملی گفت: طی یک و نیم سال گذشتنه تلاش های مطلوبی در توسعه جایگاه استان صورت گرفته که از این میان می توان به برگزاری مراسم پیر غلامان و بساری مراسم ها و برنامه های کشوری در استان اشاره کرد.