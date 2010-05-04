حضور 6 تیم در مسابقات بسکتبال جوانان آسیا قطعی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یمن به عنوان میزبان بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا یکی از شرکتکنندگان در این رقابتهاست. ایران هم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی آسیا و نایب قهرمان مسابقات اخیر غرب آسیا به یمن میرود. ضمن اینکه قزاقستان، سوریه، ژاپن و چین نیز چهار تیم برتر دوره گذشته مسابقات قهرمانی جوانان آسیا هستند که حضورشان در رقابتهای سال 2010 قعطی است.
10 تیم شرکتکننده در مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی جوانان آسیا طی ماههای باقی مانده تا آغاز این رقابتها معرفی خواهند شد.
بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای اول تا نهم مهرماه در صنعا یمن برگزار خواهد شد. از میان مناطق پنجگانه آسیا، منطقه غرب بیشترین سهمیه را برای رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا داراست.
سهمیهبندی مناطق پنجگانه آسیا برای معرفی تیمهای شرکتکننده در بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال جوانان قهرمانی آسیا به این شرح است:
* شرق آسیا: 4 سهمیه
* جنوب شرق آسیا: 2 سهمیه
* آسیای میانه: 3 سهمیه
* غرب آسیا: 5 سهمیه
* منطقه خلیج فارس: 2 سهمیه
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