حضور 6 تیم در مسابقات بسکتبال جوانان آسیا قطعی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یمن به عنوان میزبان بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا یکی از شرکت‌کنندگان در این رقابت‎هاست. ایران هم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی آسیا و نایب قهرمان مسابقات اخیر غرب آسیا به یمن می‏رود. ضمن اینکه قزاقستان، سوریه، ژاپن و چین نیز چهار تیم برتر دوره گذشته مسابقات قهرمانی جوانان آسیا هستند که حضورشان در رقابت‏های سال 2010 قعطی است.

10 تیم شرکت‌کننده در مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی جوانان آسیا طی ماه‏های باقی مانده تا آغاز این رقابت‎ها معرفی خواهند شد.

بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای اول تا نهم مهرماه در صنعا یمن برگزار خواهد شد. از میان مناطق پنجگانه آسیا، منطقه غرب بیشترین سهمیه را برای رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا داراست.

سهمیه‎بندی مناطق پنجگانه آسیا برای معرفی تیم‎های شرکت‎کننده در بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال جوانان قهرمانی آسیا به این شرح است:

* شرق آسیا: 4 سهمیه

* جنوب شرق آسیا: 2 سهمیه

* آسیای میانه: 3 سهمیه

* غرب آسیا: 5 سهمیه

* منطقه خلیج فارس: 2 سهمیه