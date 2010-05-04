514 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی کشت بهاره شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، امین آقایی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در هزار و 668 هکتار کلزا، 134 هزار و 850 هکتار گندم آبی، 271 هزار و 278 هکتار گندم دیم، 13 هزار و 620هکتار جو آبی، 20 هزار و 840 هکتار جو دیم، 20 هزار و 800 هکتار چغندرقند، 70 هکتار ذرت دانه ای، 50 هزار هکتار نخود دیم و هزار و 500 هکتار یونجه از ابتدای سالجاری تا کنون در سطح مزارع استان کشت شده است.

وی از صدور گواهی بهداشت نباتی برای پنج هزار و 117 تن از محصولات صادره از کشور طی این مدت خبر داد و بیان داشت: مبارزه با موشهای مضر کشاورزی در 563 هکتار، مبارزه با علف های هرز مزارع گندم درسطح 44 هزار و 186 هکتار، سرکشی از 120 هزار هکتار مزارع گندم جهت کنترل سن گندم، صدور دو دستورالعمل سم نباتی و مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی در 29 هزار و 500 هکتار از باغات و مزارع از جمله اقدامات این معاونت در جهت حفظ نباتات بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه توزیع نهالهای یارانه دار جهت احداث باغات جدید بین باغداران،معرفی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات برای مجتمع های نقده، مهاباد و پیرانشهر به میزان 150میلیارد ریال، استفاده از بیش از یکصد نفر مهندس ناظر باغات، اجرای پیوند سرشاخه کاری گردوی بر روی درختان نامرغوب و نگه داری پیوندکها در سردخانه پیوندک و توزیع بیش از 200 نشا توت فرنگی بین کشاورزان هفت شهرستان تابعه نیز از جمله فعالیتهای گروه باغبانی این معاونت از ابتدای سالجاری تا کنون هستند.

