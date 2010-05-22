مصالح نامرغوب در 40 درصد خانه های همدان ریشه دوانده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مطالعات انجام شده در بسیاری از ساختمانهای آسیب دیده از زلزله های گذشته دنیا نشان میدهد که در بسیاری از موارد، خرابی ساختمان به هنگام زلزله به علت کاربرد مصالح ضعیف و غیراستاندارد بودن اجرا و نبودن قفل و بست لازم بین اجزای مختلف ساختمان و ضعف اتصالات است.
در این خصوص باید گفت که در صنعت ساختمان سازی به طور شایسته به کیفیت مصالح توجه نمیشود و اغلب مجریان، فرض را بر استاندارد بودن مصالح میگذارند که این عامل به همراه عواملی مانند استفاده نابجا و نامناسب از مصالح و گاهی عدم اجرای مناسب، موجب آسیب پذیری و کاهش عمر مفید ساختمان می شود.
در گفتگو با شماری از کارشناسان عرصه ساخت و ساز در استان همدان آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت و از سوی کارشناسان مطرح شد، اعمال ناقص استانداردها و عدم رعایت آن در ساختمان سازی بود که به گفته آنها جدی ترین عاملی است که ساختمان ها را تهدید می کند.
علی قادری با اشاره به اینکه یکی از معضلات موجود در ساخت و سازها، عدم هماهنگی مصالح ساختمانی با توسعه ساخت و سازهاست، گفت: بسیاری از مصالح ساختمان ها یا استاندارد نیستند یا بدون مشخصات فنی در بازار خرید و فروش میشوند.
وی با بیان اینکه استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد موجب ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان ساختمان میشود، افزود: متاسفانه مصالح غیراستاندارد به خاطر ارزان بودن، به راحتی مورد استفاده قرار میگیرد که موجب ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان ساختمان میشود.
یکی دیگر از کارشناسان این بخش با بیان اینکه برای جلوگیری از استفاده مصالح غیراستاندارد در ساختمانها باید احداث بناها از حالت سنتی خارج و با روشهای مدرن صنعتی ساخته شود، گفت: تجربه نشان داده که در بلند مدت هر چقدر به صنعتی شدن ساختمان نزدیک شویم مصالح ارزانتر میشود و در نتیجه کیفیت بالاتر میرود.
احمدپناه خاطرنشان کرد: وقتی کارفرمایی میخواهد با سرمایهای پایین کار غیراستاندارد و بیکیفیت ساختمانسازی کند، به طور قطع به دام فروشندگان مصالح غیراستاندارد میافتد.
در همین راستا مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان گفت: 40 درصد مصالح ساختمانی استان همدان پروانه استاندارد ندارند و باید برنامهریزیهای خاصی در این ارتباط انجام شود.
فرهاد تیموری اظهار داشت: وضعیت مصالح ساختمانی از نظر ماهیتی به گونه ای است که مجبور به احداث در جوار معادن بوده و استانداردسازی در آنها دارای شرایط خاصی است.
وی ضمن اشاره به اینکه هر روز کارگاه بلوک زنی متعددی در استان همدان ایجاد میشود، افزود: با توجه به شرایط کنونی و تعدد کارگاه بلوک زنی استان همدان، وضعیت استانداردسازی برخی مصالح ساختمانی مشکل است اما دریافت مجوز از سازمان صنایع و معادن منوط به اجازه اداره کل استاندارد است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان گفت: در جلسه شورای فنی استان مصوباتی وجود داشت که تمام پروژههای عمرانی استان همدان باید از مصالح دارای پروانه ساختمان استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: مصالح ساختمانی نامناسب همچون شن و ماسه به هیچ عنوان قابل استاندارد شدن نیست و لازم است مردم از قابل مصرف نبودن این مواد حتی در سطح ملات آگاهی یابند.
تیموری اظهار داشت: عدم تراکم پذیری شن و ماسههای غیراستاندارد از جمله مشکلات این مصالح است و برخورد با این موارد ضرورت دارد.
وی گفت: امسال با توجه به اینکه شهرک فناوری مصالح ساختمانی به عنوان نخستین شهرک مصالح ساختمانی کشور در استان همدان اجرا میشود، لازم است موضوع ایجاد آزمایشگاه مرجعی که جوابگوی نیاز شهرک باشد، در دور سوم سفر ریاست جمهوری مطرح شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان با بیان اینکه آزمایشگاه مرجع شهرک فناوری میتواند در ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی نقش آفرین باشد، خاطرنشان کرد: مصالح ساختمانی به عنوان بخش صنعتی خاص شرایط ویژهای دارد و ضمن تعدد بالای مصالح ساختمانی بعد از صنایع غذایی پر تعددترین واحد صنعتی محسوب میشوند.
وی افزود: نبود اطلاعات جامع و برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز و نا امن و غیرمقاوم به عنوان حلقه مفقود استانداردسازی، بیش از سایر عوامل خودنمایی می کند.
لازم به یادآوری است که در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۸۴ ، دولت مصوبه ای در خصوص ساماندهی تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی داشت که بر اساس آن باید در کلیه ساخت و سازهای کشور مصالح ساختمانی استاندارد به کار گرفته شود.
در این مصوبه فرصت دوساله ای به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی داده شد تا بتوانند تولیدات خود را در قالب معیارهای استاندارد وارد عرصه ساخت و ساز کنند و سازندگان نیز ملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد شدند ولی متأسفانه علی رغم پایان مهلت قانونی برای استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، هنوز این مصوبه شکل اجرایی به خود نگرفته است.
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