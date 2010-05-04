حمایت از سرمایه گذاری مهمترین مسئله برای رفع مشکل اشتغال است

سید محمود ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای مطرح شدن در منطقه در افق چشم انداز 20 ساله، بخش صنعت مهمترن اولویت است و دولت نگاه ویژه ای به این مسئله دارد.

وی با اعلام اینکه استان گیلان جایگاه ویژه ای در بخش صنعت کشور داشته و باید به جایگاه گذشته بازگردد، گفت: امروز روند حرکت مجموعه مدیران بخش صنعت و معدن و نیز حمایت استاندار گیلان از این امر مثبت و مؤثر است.

معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: در حال حاضر ارتباط وزارت صنایع و معادن با صنعتگران و بخش خصوصی ارتباط ویژه و مطلوبی است و امروز این وزارتخانه خود را موظف می داند به تمامی مسائل بخش صنعت و معدن به شکل خاصی توجه کند و تفویض اختیار، جلسات و مصوبات، بویژه قانون رفع موانع تولید از سوی دولت عملی نشانگر این عزم و تلاش است.

وی ادامه داد: باتوجه به سیاستهای وزارت صنایع و معادن مبنی بر ایجاد پل ارتباطی مستقیم و نزدیک میان مدیران بخش صنعت و معدن در استانها با این وزارتخانه، استانهای کشور بین معاونان وزارت صنایع و معادن تقسیم شده و هر معاون مسئول پیگیری مسائل مربوط به چند استان و سفر به مراکز استانها برای بررسی موضوعات مرتبط با صنعت و معدن آنها و پیگیری برای رفع این مشکلات شده است.