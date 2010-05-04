به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازی بین دو تیم شهرداری زرند کرمان و ذوب آهن اصفهان در هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور و به دنبال اعتراض محسن اخگر سرمربی تیم میزبان، برخی تماشاگران منتسب به تیم کرمانی به سمت داور حمله کردند.

پرتاب بطری‌های آب و نوشابه به زمین، ریختن آب بر سر داوران و در نهایت حمله چند تن از تماشاگران به کوبل داوری این بازی باعث شد تا نمایندگان تیم شهرداری زرند کرمان به کمیته انضباطی فدراسیون هندبال احضار شوند.

نشست کمیته انضباطی فدراسیون هندبال با دعوت از محسن اخگر سرمربی تیم شهرداری زرند کرمان، دو بازیکن و سرپرست این تیم تا پایان هفته جاری در محل این فدراسیون برگزار خواهد شد.

قضاوت این بازی حساس برعهده برادران زارع از خراسان رضوی بوده است. این دیدار با نتیجه 31 بر 28 به سود ذوب آهن اصفهان به پایان رسید.