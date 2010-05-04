اجرای سومین دوره برنامه فرهنگی "سطرهای موازی" در حوزه هنری کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این برنامه فرهنگی، آثار داستانی نویسندگان تازه کار در کارگاه با حضور اساتید و کارشناسان مربوطه مورد خوانش و نقد قرار می‌گیرد و نقاط ضعف این آثار برطرف می شود.



سلسله جلسه‌های هفتگی شعرخوانی و نقد شعر این مرکز نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی و ادبی است که با عنوان عصر شعر حوزه هنری فعالیت خود را آغاز کرده است.



در پایان دوره نیز آثار برتر جمع آوری شده و تلاش می شود در قالب کتاب منتشر شود که تاکنون کتابی از آثار نویسندگان حوزه هنری کرج با عنوان «شاید دستمان به ماه می‌رسد» منتشر شده و یک کتاب دیگر نیز در دست چاپ است.



دوره‌های ادبی سطرهای موازی با حضور ظریفه روئین، مسئول واحد آفرینش‌های ادبی در روزهای چهارشنبه از ساعت 15 و 30 دقیقه تا 17 و 30 دقیقه و برنامه عصر شعر حوزه هنری کرج با حضور و مدیریت مهدی زارعی (شاعر و کارشناس) سه‌شنبه‌ها ساعت 15 و 30 دقیقه تا 17 و 30 دقیقه در محل حوزه هنری مرکز کرج برگزار می‌شود.



علاقمندان ‌می‌توانند برای عضویت در این دو کارگاه ادبی به مرکز حوزه هنری کرج مراجعه کنند.