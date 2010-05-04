صدا و سیما موظف به ایجاد گروه ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ارتباط با طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و لزوم انجام برخی اصلاحات طبق ماده 18 به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و ترویج و گسترش برنامه های توسعه انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مظف کردند علاوه بر برنامه های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکه های سراسری داخلی رادیو و تلویزیون و همچنین شبکه های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه "دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی" نسبت به تهیه و پخش برنامه های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.

بر اساس تبصره یک این ماده سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش بینی ها و تحلیل های هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه - هفتگی - ماهیانه و دوره ای در اختیار شبکه های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد.

بر اساس تبصره 2 ماده 18 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه روز و حداقل 4 روز در هفته برنامه اجرا نماید.

بر اساس تبصره 3 این ماده منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هر ساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اعتبار و ردیف بودجه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تامین و منظور می گردد.

الف: 5 درصد (پنج درصد) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیه کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور

ب: یک درصد از 4 درصد سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون

ج: مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای این برنامه

بر اساس تبصره4 آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف 3 ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.