به گزارش خبرنگار مهر، این دفاتر سینمایی به طور مستقل در بازار جشنواره کن امسال حضور دارند و غلامرضا موسوی، منیژه حکمت و علی سرتیپی نیز به عنوان مسئولین این دفاتر به این بازار می روند.

اسامی فیلم‌هایی که توسط این دفاتر در بازار کن ارائه می شود، عبارتند از :"چیزهایی هست که نمی دانی"، "طهران تهران"، "لطفا مزاحم نشوید"، "حوالی اتوبان"، "زندگی با چشمان بسته"، "عیار14"، "کودک و فرشته"، و... اشاره کرد.

همچنین شنیده ها حاکی است فیلمسازان و هنرمندان دیگری چون، علیرضا رئیسیان، حسام نواب صفوی، قاسم جعفری، مهدی کرمپور و... نیز در شصت و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن حضور دارند. در این دوره از جشنواره کن فیلم "رونوشت برابر اصل" عباس کیارستمی در بخش مسابقه به نمایش در می‌آید.

دیگر سینماگرانی که قرار است از طرف خانه سینما به جشنواره‌ فیلم کن اعزام شوند عبارتند از پروین صفری رییس انجمن طراحان صحنه و لباس،روانبخش صادقی از شورای مرکزی آسیفا، نقی نعمتی از انجمن فیلم کوتاه،محمدرضا مویینی رییس شورای مرکزی انجمن تدوینگران، میرطهماسب رییس انجمن مستندسازان و محمدرضا شرف‌الدین رییس انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس.

