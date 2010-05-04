به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای اولین تجربه کارگردانی تیموری بازیگر سینما و تلویزیون است که توسط شرکت افق رسانه به بازار می‌آید. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را علیرضا مسعودی نوشته و داستان درباره هدیه‌ای است که جوانی به نام حامد در روز تولدش از دوست صمیمی‌اش می‌گیرد.

یوسف تیموری، رضا داودنژاد، سحر ولدبیگی، افسر اسدی، عباس محبوب، بیژن پبشدادی، شهین سلیمی و سوسن پرور در این فیلم بازی کردند. "کادوی در به در" پس از پخش در شبکه نمایش خانگی احتمالا از تلویزیون روی آنتن می‌رود.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: رضا رخشان، صدابردار: سعید احمدی، چهره‌پرداز: آرمین اسماعیلی، طراح صحنه و لباس: نغمه نظری، مدیرتولید: عباس شوقی، موسیقی: محمد محمدعلی، دستیاراول کارگردان و برنامه‌ریز: نغمه نظری، تهیه‌کننده: فرهاد گلی.

