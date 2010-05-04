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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

"کادوی در به در" به شبکه نمایش خانگی می‌آید

"کادوی در به در" به شبکه نمایش خانگی می‌آید

فیلم ویدئویی "کادوی در به در" به کارگردانی یوسف تیموری پس از پایان مراحل فنی برای پخش در شبکه نمابش خانگی آماده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای اولین تجربه کارگردانی تیموری بازیگر سینما و تلویزیون است که توسط شرکت افق رسانه به بازار می‌آید. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را علیرضا مسعودی نوشته و داستان درباره هدیه‌ای است که جوانی به نام حامد در روز تولدش از دوست صمیمی‌اش می‌گیرد.

یوسف تیموری، رضا داودنژاد، سحر ولدبیگی، افسر اسدی، عباس محبوب، بیژن پبشدادی، شهین سلیمی و سوسن پرور در این فیلم بازی کردند. "کادوی در به در" پس از پخش در شبکه نمایش خانگی احتمالا از تلویزیون روی آنتن می‌رود.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: رضا رخشان، صدابردار: سعید احمدی، چهره‌پرداز: آرمین اسماعیلی، طراح صحنه و لباس: نغمه نظری، مدیرتولید: عباس شوقی، موسیقی: محمد محمدعلی، دستیاراول کارگردان و برنامه‌ریز: نغمه نظری، تهیه‌کننده: فرهاد گلی.
 
کد مطلب 1076362

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