امیدهای تازه برای درمان آب سیاه مادرزادی نوزادان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نوید نیلفروشان افزود: در افراد با گلوکوم زاویه بسته تماشای طولانی مدت تلویزیون در اماکن تاریک با تغییرات ساختمانی چشم و باز شدن مردمک همراه است و خطر بروز حمله را افزایش می‌دهد.

وی اظهار کرد:مصرف برخی از داروها از جمله توپیرامات (موثر در درمان تشنج) در بروز آب سیاه در افراد مستعد موثر است.

نیلفروشان با اشاره به اینکه داروهای "ایمی‌پرامین" و" آمی‌تریپتیلین" هم فشار مایع داخل چشم را افزایش می دهد، گفت: ابتلا به آب سیاه از عوارض ضربه و تروماهای چشمی است که بسته به شدت ضربه، طول مدت تظاهر نشانه‌های بیماری متفاوت است.

این استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه براساس نتایج بررسی 6 سال گذشته شهر تهران 80 درصد از مبتلایان به آب سیاه از بیماری خود اطلاعی ندارند، به هموطنان توصیه کرد با اصلاح شیوه زندگی، کنترل فشار خون و دیابت از پیشرفت بیماری آب سیاه (در صورت ابتلا) جلوگیری کنند.

نیلفروشان، انجام فعالیتهای ورزشی از قبیل شنا، دو و میدانی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری منظم ،همچنین مصرف فراوان میوه و سبزیجات تازه و عدم استعمال مواد دخانی را در جلوگیری از پیشرفت آب سیاه سودمند برشمرد و یادآورشد: آنتی اکسیدان موجود در میوه و سبزیجات تازه نقش حمایتی را برای سلولهای عصبی ایفا می‌کنند، به نحوی که با افزایش مقاومت، اعصاب بینایی را در برابر عوامل مخرب بیرونی حفظ می‌کنند.