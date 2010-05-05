لاله صبوری، نویسنده و کارگردان برنامه "رنگین کمان" در ارزیابی برنامه‌های کودک به خبرنگار مهر گفت: تکرار در برنامه‌های کودک مسئله تازه‌ای نیست و تنها در این برنامه‌ها صدق پیدا نمی‌کند، بلکه ویروسی است که در برنامه‌های بزرگسالان هم جاری است. مجریان ما هنوز با استانداردهای دنیا فاصله دارند. باید اطلاعات مجریان به روز باشد.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر مجری برنامه‌های کودک باید بازیگری بداند و در این صورت است که موفق خواهد بود. ما مجریان خوب کودک کم داریم. در حال حاضر شاهد هستیم برنامه‌های عروسکی یک شکل و یکنواخت شده و همه از یکدیگر الگوبرداری می‌کنند.

این کارگردان با اشاره به برنامه‌های عروسکی گفت: عروسک‌گردانی اهمیت زیادی دارد، چرا که عروسک‌گردان به عروسک جان می‌دهد. فقط تکان دادن عروسک مهم نیست، بلکه باید این کار هنرمندانه انجام شود. علاوه بر آن صداپیشه عروسک اهمیت زیادی در برنامه عروسکی داریم، اما شاهد هستیم صداپیشگان عروسک از صداپیشگی عروسک‌های قدیمی تقلید می‌کنند. الان صدای عروسک‌های مثل هم شده است.

صبوری یادآور شد: در برنامه‌های عروسکی قدیمی مثل کلاه‌قرمزی و پسر خاله شاهد بودیم که چقدر تفاوت در صدای عروسک‌ها بود. به نظرم برنامه‌های کودک هدایت درستی نمی‌شوند و باید در این باره برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.

وی درباره اینکه چرا برنامه‌سازان در برنامه‌های خود خلاقیت به خرج نمی‌دهند، گفت: خلاقیت نیازمند ریسک است. باید برنامه‌سازان کودک به دنبال تنوع باشند.

این کارگردان درباره تغییرات برنامه‌ رنگین کمان گفت: من یک دختر یک سال و نیمه دارم. دخترم باعث شده بیشتر به دنیای کودکان نزدیک شوم، به همین دلیل از وقتی که به عنوان نویسنده و کارگردان برنامه "رنگین کمان" انتخاب شدم، سعی کردم تغییرات متنوعی در این برنامه ایجاد کنیم. قصد داریم حیوانات مختلفی به برنامه بیاوریم تا بچه‌ها بیشتر با آنها آشنا شوند. گروه "رنگین کمان" تلاش خود را می‌کنند.