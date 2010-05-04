۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

تعداد کاربران چینی از مرز 400 میلیون نفر گذشت

پکن اعلام کرد که تعداد کاربران چینی اینترنت که در سال 2009 از کل جمعیت آمریکا بیشتر شده بود در سال 2010 از مرز 400 میلیون نفر گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان سال 2009 تعداد کاربران چینی اینترنت به 384 میلیون نفر رسید که این تعداد از کل جمعیت آمریکا بیشتر است.

اکنون مقامات چین اعلام کردند که جمعیت متصل به شبکه در این کشور به 404 میلیون نفر رسیده است. این تعداد کاربر برابر با یک سوم مجموع کل جمعیت این کشور است.

این اطلاعات نشان می دهد که 233 میلیون کاربر چینی از طریق دستگاههای موبایل به اینترنت دسترسی دارند و 346 میلیون نفر از اتصالات پهنای باند بهره می گیرند به طوری که 6/95 درصد از چینیها از طریق پهنای باند وارد شبکه می شوند و 1/99 درصد از شهرهای این کشور امکان اتصال به اینترنت را دارند.

براساس گزارش خبرگزاری شینهوا، در حال حاضر سه میلیون فضای آنلاین در چین وجود دارد.

