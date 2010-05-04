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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

11 میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان برگزار می شود

11 میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از برگزاری بیش از 11 میلیون نفر ساعت آموزش در سالجاری توسط این اداره کل خبر داد.

علی فروزش در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در خصوص برنامه های سال جاری اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال این اداره کل برنامه هایی از قبیل کاهش میزان عدم انطباق شغل و مهارت، تقویت بخش خصوصی در عرصه آموزش های مهارتی و اجرای آموزش های مهارتی مورد نیاز بازارکار را در دستور کار دارد.

وی ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار، ارائه آموزش های مهارتی در مناطق روستایی و بازآموزی و ارتقاء مهارت نیروی انسانی شاغل صنعت و صنوف را از دیگر برنامه های این اداره کل برشمرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان همجنین با بیان اینمه تعهدات آموزشی و ارتقاء مهارت نیروی انسانی شاغل صنعت و صنوف نیز پیش بینی شده است، یادآور شد: تعهدات آموزشی سال 89 در بخش دولتی و خصوصی بیش از 11 میلیون و 517 هزار و 950 نفر ساعت است.

فروزش ادامه داد: از این میزان تعهد یاد شده بیش از شش میلیون و 860 هزار نفر ساعت در بخش غیردولتی و چهار میلیون و 657 هزار و 950 نفر ساعت در بخش دولتی شامل آموزش های فنی و حرفه ای در مراکز ثابت ، سیار صنایع ، پادگان ، زندان و روستایی به هم استانیها ارائه می شود.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع تعهدات آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سال 89 در اداره کل و مراکز تابعه آموزش 55 هزار نفر است.

کد مطلب 1076396

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