11 میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان برگزار می شود

علی فروزش در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در خصوص برنامه های سال جاری اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال این اداره کل برنامه هایی از قبیل کاهش میزان عدم انطباق شغل و مهارت، تقویت بخش خصوصی در عرصه آموزش های مهارتی و اجرای آموزش های مهارتی مورد نیاز بازارکار را در دستور کار دارد.

وی ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار، ارائه آموزش های مهارتی در مناطق روستایی و بازآموزی و ارتقاء مهارت نیروی انسانی شاغل صنعت و صنوف را از دیگر برنامه های این اداره کل برشمرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان همجنین با بیان اینمه تعهدات آموزشی و ارتقاء مهارت نیروی انسانی شاغل صنعت و صنوف نیز پیش بینی شده است، یادآور شد: تعهدات آموزشی سال 89 در بخش دولتی و خصوصی بیش از 11 میلیون و 517 هزار و 950 نفر ساعت است.

فروزش ادامه داد: از این میزان تعهد یاد شده بیش از شش میلیون و 860 هزار نفر ساعت در بخش غیردولتی و چهار میلیون و 657 هزار و 950 نفر ساعت در بخش دولتی شامل آموزش های فنی و حرفه ای در مراکز ثابت ، سیار صنایع ، پادگان ، زندان و روستایی به هم استانیها ارائه می شود.