تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و سن جوزف لبنان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران در این دیدار از گسترش همکاری علمی و دانشگاه با دانشگاه سن جوزف استقبال کرد و تبادل استاد و دانشجو و اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی را از جمله زمینه همکاری بین دو دانشگاه دانست.

وی ابراز امیدواری کرد تفاهم نامه بین دو دانشگاه هرچه سریعتراجرایی و عملیاتی شود.

دکتر رهبر با اشاره به 200 رشته دکتری در دانشگاه تهران گفت: این موضوع زمینه خوبی برای همکاری است تا با تبادل استاد و دانشجو و فرصت های مطالعاتی در زمینه های مورد علاقه همکاری داشته باشیم.

گسترش همکاری در زمینه زبان و ادبیات فارسی و زبان های عربی و فرانسه از دیگر مواردی بود که رئیس دانشگاه تهران بر آن تاکید کرد.

رئیس دانشگاه تهران با توجه به علاقمندی طرف لبنانی برای همکاری در زمینه مطالعات دینی و اسلام شناسی گفت: در این زمینه دانشکده های مرتبط در دانشگاه تهران می توانند با دانشکده های مرتبط دانشگاه سن جوزف همکاری داشته باشند.

در این دیدار همچنین رئیس دانشگاه سن جوزف نیز با ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه تهران ضمن معرفی دانشگاه سن جوزف یادآور شد: همکاری در راه اندازی دوباره کرسی زبان فارسی، ایران شناسی و مطالعات دینی از زمینه های مورد علاقه این دانشگاه است همچنین تبادل استاد و دانشجو از دیگر زمینه های مورد علاقه برای همکاری خواهد بود.

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، دانشگاه سن جوزف (یسوعیه) لبنان یک دانشگاه کاملا خصوصی است که در سال 1875 تاسیس شده و دارای 11 هزار دانشجو است و تدریس در این دانشگاه در مقطع کارشناسی به زبان فرانسه است.