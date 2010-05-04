رانندگان تاکسی برای هربار سوختگیری حداقل 2 ساعت معطل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب اظهار کرد: سال گذشته قرار بود پنج جایگاه جدید برای سوختگیری تاکسی ها اختصاص یابد که تنها یکی از این جایگاهها تحویل داده شد .

وی ادامه داد: برای رفع مشکل سوخت گیری تاکسیهای گازسوز اکنون خودمان در حال ساخت 3 جایگاه سوخت گاز هستیم تا شاید بتوانیم بخشی از مشکلات را رفع کرده و زمان سوخت گیری تاکسی ها را کاهش دهیم که 2 جایگاه از این جایگاه ها در جنوب شهر و یک جایگاه در منطقه 1 شهرداری تهران در دست احداث است .

سنندجی تاکید کرد: هر تاکسی برای 10 تا 12 ساعت خدمات رسانی در روز باید 2 بار سوخت گیری کند و هر بار با توجه به مشکل کمبود جایگاه ها حداقل 2 ساعت معطل می شوند در حالیکه باید این زمانها را ناوگان فعال بوده و به شهروندان خدمات رسانی کنند به همین دلیل امیدواریم مسئولین ذی ربط برای رفع این مشکل همکاری لازم را داشته باشند و جایگاه های جدیدی برای سوخت گیری تاکسی های گاز سوز اختصاص یابد.