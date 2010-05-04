روابط عمومی نمایشگاه کتاب به اظهارات رئیس مرکز کنترل ترافیک پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسخ روابط عمومی نمایشگاه کتاب به گفتگوی مهر با سرهنگ سعید اسماعیلی به شرح ذیل است:
1ـ استقرار برخی از سالنهای نمایشگاه کتاب در محلی که به زعم رئیس محترم مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ "قسمتهایی از پارکینگ مصلی است" به دلیل عملیات عمرانی و ساخت و ساز در رواقهای اصلی مصلی بوده و به دنبال کار کارشناسی و گروهی برگزارکنندگان و همکاران خبره صورت گرفته است، ضمن آنکه این مکان نه تنها بخشی از پارکینگ مصلی نبوده بلکه از قسمتهایی محسوب میشود که در ادامه عملیات عمرانی در آینده، در آن ساخت و ساز صورت خواهد گرفت. بنابراین استفاده از این مکان وسیع نه تنها غیرمنطقی نیست بلکه به استناد نظر بسیاری از ناشران حاضر در نمایشگاه مکانی مناسبتر از رواقهای اصلی برای برگزاری نمایشگاه است.
2- پرواضح است که ترافیک شهر تهران در شرایط عادی نیز فشرده و در برخی مواقع بحرانی است اما آنچه از مسئولان پلیس راهور انتظار میرود فرهنگسازی و دعوت مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی به ویژه مترو است، نه آنکه تلویحاً و به بهانه برگزاری نمایشگاه کتاب به مردم آنگونه القا شود که در این ایام از خودروی شخصی استفاده کنند. آنچه مسلم است در سالهای گذشته این برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نبوده که به بار ترافیکی شهر تهران افزوده. آنچه ترافیک تهران را فشرده و فشردهتر میکند، استفاده نادرست از وسایل نقلیه شخصی است، از آنجا که رسالت برگزارکنندگان نمایشگاه رسالتی فرهنگی است، میتوانیم در ابعاد نظری و فرهنگسازی با مسئولان پلیس راهور همکاری کرده و در این زمینه نظر مشورتی ارائه کنیم.
3- مشخص نیست بر چه مبنا و نظری ایشان معتقدند که از ظرفیت پارکینگ نمایشگاه در این دوره کاسته شده است. به گفته کارشناسان ترافیک و حمل و نقل شهرداری منطقه 7 تهران مجموع ظرفیت پارکینگهای نمایشگاه امسال سه هزار و 700 دستگاه خودرو بوده که در مقایسه با ظرفیت سال گذشته هزار دستگاه رشد داشته. این افزایش به دلیل الحاق فضای بزرگ پارکینگ در شمال بزرگراه رسالت بوده که به دنبال برنامهریزی انجام شده برای برگزاری نمایشگاه بیست و سوم است. اطلاعات محیطی و نقشههای نمایشگاه نیز موید همین نظر است. گو اینکه اگر تمام بازدیدکنندگان نمایشگاه بخواهند از اتومبیل شخصی برای عزیمت به نمایشگاه استفاده کنند، باید روزانه ظرفیتی معادل نیمی از پارکینگهای عمومی شهر تهران در اطراف مصلی امام خمینی(ره) در نظر گرفته شود که تحقق این امر نه تنها در ذهن چونان مطایبه است بلکه در صورت پیشبینی چنین ظرفیتی وظیفه ایجاد آن بر عهده نهاد هایی جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
به هر رو بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از 15 اردیبهشت آغاز میشود. انتظار مردم شریف تهران و جای جای میهن عزیزمان که در این ایام برای بازدید از نمایشگاه به تهران سفر میکنند آن است که تا هم مسئولان در سال "همت مضاعف، کار مضاعف" نهایت تلاش خود را صرف خدمت رسانی و پاسخگویی به ایشان کنند. چه ما که وظیفه رونق و توسعه فرهنگ و کتابخوانی را بر عهده داریم و چه آنان که افتخار خدمت در نهادهای مرتبط با تسهیل در رفت و آمد مردم عزیز را دارند.
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