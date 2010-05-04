مشکل زمین مسکن مهر همه شهرهای خراسان رضوی حل شد

سعید حسین پور در حاشیه سفر به کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: با توجه به اینکه در بعضی از شهرها زمین دولتی در دسترس نبود با آستان قدس و بخش خصوصی به توافقاتی جهت زمین برای ساخت مسکن مهر رسیده ایم.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی در ادامه از خط اعتباری 3.500 میلیارد تومانی وام های مسکن مهر خبرداد و گفت: با اعطا وام مسکن و افزایش مبالغ این وامها و کم شدن سود بانکی آن شاهد تحول عظیمی در بخش مسکن مهر در امسال خواهیم بود.

وی با بیان اینکه امسال شاهد بهره برداری 20 در صد مسکن مهر در استان خواهیم بود، گفت: همکنون 65 هزار نفر متقاضی مسکن مهر که یک میلیون تومان خود را واریز کرده اند کار آماده سازی و مراحل پی و اسکلت و مراحل دیگر ساخت مسکن مهر در استان در حال اجرا است.

حسین پور خاطر نشان کرد: در حال حاضر در 25 شهر استان مسکن مهر در حال انجام است.

وی در ادامه از وجود 4500 پروژه نیمه تمام در استان خبر داد و گفت: عمده کار امسال در این است که بیشتر پروژه های نیمه تمام به پایان برسد.

حسین پور در ادامه افزود: امسال با برنامه ریزی شده تلاش می کنیم که از اعتبارات به نحو مناسبی استفاده کنیم و از تعریف پروژه هایی که نمی توانیم پشتیبانی کنیم اجتناب کنیم.

وی علت عقب افتادن پروژه های سفر دور اول و دوم را مشکل بودجه در سال 88 عنوان کرد و گفت: مجلس استفاده از اعتبارات استانی را جهت پروژه های سفر را در سال 87 علی رغم بودن بودجه صادر نکرد که موجب عقب افتادن این پروژه ها شده است.

حسین پور در پایان گفت: 85 درصد پروژه های سفر اول و دوم در استان به پایان رسیده است که تا پایان امسال 15 در صد باقی مانده به اتمام می رسد و کلیه پروژه ها به بهره برداری می رسد.