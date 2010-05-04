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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

با تایید آسیا و جهان/

کلاس مربیگری شمشیربازی بانوان کشورهای اسلامی در ایران برگزار می‏شود

کلاس مربیگری شمشیربازی بانوان کشورهای اسلامی در ایران برگزار می‏شود

به دنبال تایید کنفدراسیون شمشیربازی آسیا و فدراسیون جهانی این رشته، کلاس اختصاصی مربیگری بانوان کشورهای اسلامی در ایران و به میزبان شهر تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میزبانی ایران در این دوره آموزشی پیشنهاد علیرضا پورسلمان دبیر کنفدراسیون شمشیربازی آسیا بود که با موافقت این کنفدراسیون و همچنین فدراسیون جهانی شمشیربازی مواجه شد.

"ماکسیم پارامانوف" دبیر کل کنفدراسیون جهانی شمشیربازی و "هلن اسمیت" رئیس کنفدراسیون شمشیربازی اقیانوسیه افرادی هستند که موافقت رسمی خود را با میزبانی ایران برای برگزاری نخستین دوره آموزشی مربیگری بانوان کشورهای اسلامی اعلام کردند.

دبیر فدراسیون جهانی شمشیربازی همچنین از ایران خواسته است تا گزارشی از عملکرد یا دستاوردهای ورزش بانوان را ارائه کند تا در مجله اختصاصی این فدراسیون به چاپ برسد.

کد مطلب 1076446

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