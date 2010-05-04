آغاز نهضت کاهش تلفات و تقلیل مصرف برق در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد امروز در پانزدهمین کنفرانس توزیع در تهران گفت: توسعه ظرفیت های اقتصادی در صنعت برق روش های جذب سرمایه توسعه منابع درآمدی، توسعه سطح بهره وری و فناوری ها و نیز گسترش تشکل های دانش محور از جمله مواردی است که به ارتقای ظرفیت های صنعت برق کشور کمک می کند؛ در این میان به کارگیری روش های مدیریت تقاضا، حرکت در جهت خصوصی سازی و جذب مشارکت های بخش غیر دولتی می تواند یاری رسان باشد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: امسال که به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است باید در مباحثی نظیر تولید و عرضه برق برنامه ریزی های دقیقی صورت گیرد تا بتوان در نهایت مسابقه همیشگی تولید و عرضه برق را که عموما به پیشی گرفتن مصرف از تولید ختم می شود مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: در سال جاری اعتباری بالغ بر یکهزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است تا بتوان حرکت های جدی در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش رشد مصرف برق را به نتیجه رساند .

بهزاد با اشاره به پیش رو بودن صنعت برق در زمینه خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: از دیرباز کلیه کارهای اجرایی در شبکه های انتقال برق نیروگاهها و نصب و خرید تجهیزات صنعت برق به عهده بخش خصوصی بوده و در این میان وزارت نیرو قصد دارد با واگذاری شرکت های توزیع گام بلندی در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بردارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطر نشان کرد: صنعت برق کشور تعامل مطلوبی را با سازمان خصوصی سازی در جهت واگذاری نیروگاهها دارد که در این میان قرار است 20 نیروگاه به بخش خصوصی محول شود ضمن اینکه واگذاری های شرکت توزیع نیز طبق برنامه باید به بخش خصوصی سپرده شود.

وی از آغاز نهضت کاهش تلفات و تقلیل مصرف در کشور خبر داد و گفت: وزارت نیرو در کنار بخش خصوصی و دانشگاهها در این زمینه نقش آفرینی می کند.

بهزاد در پایان با اشاره به مصرف بیش از حد استانداردهای جهانی برق در ایران گفت: هر مشترک برق سالانه 2 هزار و 800 کیلووات و هر مشترک در خارج از کشور تنها هزار کیلووات برق مصرف می کند که باید برای این موضوع و مدیریت آن چاره اندیشی کرد.

همچنین در این مراسم غفوری فرد نماینده مجلس شورای اسلامی نیز خاطر نشان کرد: مجلس مصمم است تا یاری رسان وزارت نیرو در پیاده سازی قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد اما باید توجه داشت که اجرای این قانون بدون توجه بخش خصوصی قابل انجام نیست.

وی افزود: برای جلوگیری از بروز خاموشی در صنعت برق باید سالانه 6 هزار میلیارد تومان هزینه شود تا بتوان نیاز به برق در کشور را پاسخ داد.

به گفته غفوری فرد پیش بینی می شود تا سال 1390 تولید برق در کشور به 60 هزار مگاوات برسد اما تحقق این امر مستلزم انجام برنامه ریزی های دقیق و تامین اعتبار مورد نیاز است.