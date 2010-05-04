750 واحد صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد کرج فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از شهرک صنعتی اشتهارد و طرحهای مسکن مهر با اشاره به رفع مشکلات شهرکهای صنعتی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان کرج دارای شهرک های صنعتی بسیار زیادی است و ساکنان بسیاری را در خود جای داده است رفع مشکلات و کمبودها در این شهرکها از مهمترین اقداماتی است که مسئولان شهرستان به ویژه استانداری تهران می تواند در نظر داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه توسعه شهرکهای صنعتی می تواند پیشرفت اقتصادی شهرستان را نیز در پی داشته باشد، افزود: در این راستا استاندار تهران به منظور رفع مشکلات و آشنایی بیشتر با معضلات شهرک های صنعتی اواخر هر هفته به یکی از شهرهای استان تهران سفر می کند و از نزدیک با مشکلات مردم در این منطقه آشنا می شود.

فرهادی از اضافه شدن سالانه 100 هزار نفر جمعیت خالص به شهرستان کرج خبر داد و گفت: کلانشهر کرج جزو معدود مناطق در کشور است که رشد جمعیت آن 7.4 درصد است که این مسئله در افزایش جمعیت این شهرستان در هر سال تاثیر فراوانی دارد

وی خاطرنشان کرد: امکانات شهرستان کرج با نرخ بالای رشد جمعیت در این شهرستان تناسب ندارد و در بسیاری از موارد شاهد کمبود ها و خلا های فراوانی هستیم.

فرماندار کرج یادآور شد: لازم است اقدامات زیربنایی در همه امورات در کرج افزایش یابد و با میزان بالای مهاجرپذیری این شهرستان تناسب داشته باشد تا مشکلات این شهرستان کاهش یابد.