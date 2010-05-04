لوئیز پنی برنده جایزه آگاتا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌سی‌نیوز، این نویسنده اهل کِبِک و خالق سری داستانهای جذاب کار آگاه آرماند گاماچ ، جایزه بهترین رمان معمایی آگاتا را با رمان "کارگر شیطان صفت" از آن خود کرد.

پنی که هم اکنون در روستای کوچکی در جنوب مونترال زندگی می‌کند جایزه خود را یکشنبه شب در شهر کریستال دریافت کرد.جایزه آگاتا در بخش‌های بهترین اثر کودکان و نوجوانان و بزرگسالان به "تپه معلق" از کریس گرابن‌استاین، بهترین داستان کوتاه "در خانه" اثر هانک فیلپی‌رین و بهترین کتاب غیر داستانی "داستانهای خانم آگاتا" نوشته النا سانتانگلو رسید.

آگاتا مری کلاریسا مشهور به آگاتا کریستی که این جایزه به نام او برگزار می‌شود متولد 15 سپتامبر 1890 انگلستان است. وی با نام مستعار ماری وستماکوت داستانهای عاشقانه و رومانتیک نیز نوشته ‌است ولی شهرت اصلی‌اش به خاطر رمانهای جنایی است.

داستانهای آگاتا کریستی به ‌خصوص آن دسته که درباره ماجراهای کارآگاه هرکول پوآرو و یا خانم مارپل هستند، نه تنها لقب "ملکه جنایت" را برای او به ارمغان آوردند بلکه وی را به‌ عنوان یکی از مهمترین و مبتکرترین نویسندگانی که در راه توسعه و تکامل داستانهای جنایی کوشیده‌اند معرفی و مطرح کرده ‌است.

کریستی در سال 1955 نخستین کسی بود که جایزه استاد اعظم را از مجمع معمایی‌نویسان آمریکا دریافت کرد.

از آثار او می‌توان به "عروسکی در دودکش بخاری"، "شب بی پایان "، "مردی با لباس قهوه ای"، "جنایت خفته"، "ماجرای اسرار آمیز در استایلز"، "مصیبت بی گناهی " اشاره کرد.

