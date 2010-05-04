افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی/ پذیرش دانشجو بر اساس نیاز

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه بررسی جزئیات طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس نمایندگان در جهت تامین مالی طرح های بخش کشاورزی به دولت اجازه دادند در جهت تامین مالی طرح های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی، از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از 8 هزار میلیارد به 30 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

به موجب این مصوبه، سرمایه بانک کشاورزی از طریق الف، کلیه وجوه ناشی از بازپرداختاصل و فرع تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 6 قانون برنامه سوم بند ﻫ ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز تا سقف یک هزار میلیارد ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد.

همچنین در بند ب این ماده آمده است، کلیه وصولی های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی)که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده تا سقف 11 هزار میلیارد ریال به حساب سرمایه = دولت در بانک کشاورزی منظور شود.

نمایندگان مجلس مصوب کردند، معادل ارزی ده هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد.

نمایندگان مجلس همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کردند برای اعلام پذیرش و عدم پذیرش دانشجو براساس نیازسنجی وزارت جهادکشاورزی اقدام کند.

به موجب این ماده وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی خود را از قبل اعلام و پذیرش براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهادکشاورزی انجام و ساماندهی می‌شود.