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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

مجلس تصویب کرد:

وزارت علوم موظف به نیازسنجی برای پذیرش دانشجوی کشاورزی شد

وزارت علوم موظف به نیازسنجی برای پذیرش دانشجوی کشاورزی شد

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد رشته‌های دانشگاهی و موسسات عالی غیردولتی بخش کشاورزی بر اساس نیازسنجی وزارت جهادکشاورزی ساماندهی ‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی نمایندگان مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کردند برای اعلام پذیرش و عدم پذیرش دانشجو براساس نیازسنجی وزارت جهادکشاورزی اقدام کند.

به موجب این ماده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظف هستند تعداد، رشته و ترکیب جنسی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی خود را از قبل اعلام و پذیرش براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی انجام و ساماندهی ‌شود.

کد مطلب 1076507

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