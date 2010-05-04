فدراسیون را با 330 میلیون تومان بدهی تحویل گرفتم/آمادگی برای برگزاری مجمع

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فدراسیون دوچرخه‌سواری به منظور ارائه گزارشی از روند برگزاری سومین دوره تور بین‌المللی ریاست جمهوری در تهران با حضور علی‌ زنگی آبادی، سرپرست فدراسیون دوچرخه‌ سواری، مهرداد صفرزاده مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری و مدیر فنی این تور و با یک ساعت تاخیر در سالن جلسات ساختمان امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد. در این نشست خبری آهنگران، رئیس هیئت دوچرخه‌سواری تهران نیز دعوت بود که در جلسه حاضر نشد.

زنگی آبادی، سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری در ابتدا با بیان سیاستگذاری‌های فدراسیون در سال 89 گفت: امسال تمام برنامه‌های ما برای گسترش دوچرخه سواری در رده‌های پایه، نوجوانان و جوانان و بانوان خواهد بود به طوریکه قصد داریم لیگ‌های مختلف را برگزار کرده و برای اولین بار لیگ کوهستان را در بخش کراس کانتری بانوان برگزار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری تمامی تورهای بین‌المللی و داخلی را برعهده استان‌ها گذاشته‌ایم، خاطر نشان کرد: تمامی تورها با هزینه داخلی استان‌ها انجام می‌شوند و تنها از لحاظ فنی و حضور تیم‌های خارجی با فدراسیون هماهنگ شده و به آنها کمک می‌شود.

سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری افزود: اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری برای تورهای 2-2 که در ایران برگزار می‌شود حداقل 35 میلیون تومان را به عنوان جایزه برای تیم‌ها و نفرات برتر در نظر گرفته است که ما در همین راستا جوایز دو تور مهم آذربایجان و ریاست جمهوری تهران را به 70 میلیون تومان افزایش داده‌ایم که هزینه‌های برگزاری تور را نیز باید به آن بیافزاییم.

وی با بیان اینکه فدراسیون تمام تلاش خود را برای بالابردن سطح کمی و کیفی تور تهران انجام داده است، گفت: ما دعوت‌نامه‌های زیادی را برای کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی ارسال کردیم اما با توجه به اینکه برخی تیم‌های اروپایی به سطح تیم‌های حریف خود نگاه کرده و تور مورد نظر را انتخاب می‌کنند از شرکت بسیاری از تیم‌های رده پائین خودداری کرده و به تیم‌هایی مانند پاکستان اعلام کردیم که ظرفیت پذیرش ما تمام شده است.

زنگی آبادی تصریح کرد: این مسئله باعث شد تا شاهد حضور 11 تیم خارجی از کشورهای مطرح در تور تهران باشیم. در کنار آن 6 تیم باشگاهی داخلی نیز برای حضور در تور ثبت نام کرده‌اند.

وی در ادامه اشاره به نتایج دوچرخه سواران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در امارات نیز داشت و در این رابطه گفت: ما زمان کافی برای آماده سازی تیم نداشتیم و در کنار آن آب و هوای سرد و فشردگی تمرینات سه تیم جوانان، بزرگسالان و بانوان در تنها پیست دوچرخه سواری کشورمان مانع بزرگی بر سر راه رکابزنان بود اما با این حال موفق به کسب 9 مدال شدیم.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری ادامه داد: رکابزنان ما سال‌ها بود جز در بخش تایم تریل موفق به کسب مدالی در بخش استقامت نمی شدند اما در امارات با انجام یک کار گروهی دو مدال طلا و برنز از آن کشورمان شد. برای اولین بار نیز تیم جوانان ایران در بخش تیمی اسپرینت موفق به کسب مدال نقره شد.

وی در ادامه به وضعیت مربیان خارجی برای پیگیری تمرینات رکابزنان جهت آمادگی حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو اشاره کرد و گفت: مذاکرات ما با "پیترز" هلندی به اتمام رسیده و وی 26 اردیبهشت ماه به ایران می آید. به دنبال یک مربی استرالیایی نیز برای حضور در ایران هستیم اما در بخش سرعت هنوز گزینه‌ای مدنظر ما قرار نگرفته اما امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه تکلیف مربیان خارجی مشخص شود.

زنگی آبادی بیان کرد: در بخش پیست دو مسابقه ایتالیا و آلمان را برای آمادگی رکابزنان مدنظر داریم. در بخش جاده نیز دوچرخه سواران اردوها و مسابقات تدارکاتی را همراه با باشگاه‌های خود پیگیری می کنند.

در ادامه این نشست که با حضور اندک خبرنگاران برگزار شد، مهرداد صفرزاده مدیر فنی تور ریاست جمهوری با بیان اینکه تور تهران در 5 مرحله و در مسیر 503 کیلومتری برگزار می شود، گفت: تصمیم داریم برای جا نماندن برخی رکابزنان جوان تیم امید را در این تور شرکت دهیم که در این صورت تعداد تیم‌های خارجی به 11 و تیم های داخلی به هفت تیم می رسد.

وی با اشاره به حضور "مارتین براون" به عنوان نماینده UCI در این تور بین المللی، افزود: برعکس روال سالهای گذشته که فدراسیون مجری برگزاری توربین المللی ریاست جمهوری بود امسال با استقبال هیئت تهران برگزاری این تور را به استان تهران واگذار کردیم و برای برگزاری هرچه بهتر آن و تامین اعتبارات با شهرداری های شهرستانها و استانداری‌ها هماهنگی‌های خوبی را به عمل آورده ایم.

در پایان این نشست خبری زنگی آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه چه زمانی مجمع این فدراسیون برگزار می‌شود، گفت: من به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری درخواست خود را به سازمان تربیت بدنی برای برگزاری مجمع ارائه کرده و آنها اعلام کرده‌اند که به دلیل حجم زیاد مجامع در این 2 ماه باید تا پایان خرداد یا اوایل تیرماه صبر کنیم.

وی در مورد بدهی‌های مسئولان قبلی فدراسیون گفت: قرار نیست فدراسیون در قبال برگزاری تورها هزینه‌ای کند اما باز در عمل این اتفاق می افتد. متاسفانه ما هنوز در حال پرداخت برخی فاکتورهای برگزاری تور دوم ریاست جمهوری هستیم. در کنار آن با کمک اعتبارات سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بدهی 330 میلیون تومانی فدراسیون به 40 میلیون تومان کاهش یافته است.

زنگی آبادی اظهار امیدواری کرد: هنوز اعتبارات سال جدید به ما ابلاغ نشده است اما طبق صحبت‌های سازمان تربیت بدنی قرار است بودجه فدراسیون دوچرخه سواری 4 تا 5 برابر شود که در این صورت بخش عمده‌ای از این هزینه برای استعدادیابی و رده‌های پایه و برنامه‌های تدارکاتی هزینه می شود.

سومین دوره توربین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری در 5 مرحله و در 503 کیلومتر از 21 اردیبهشت ماه به مدت 5 روز در تهران برگزار خواهد شد.