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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

اجرای موسیقی ایرانی در تئاتر"دولاویل" پاریس

اجرای موسیقی ایرانی در تئاتر"دولاویل" پاریس

علیرضاقربانی از برگزاری کنسرت موسیقی ایرانی در تاریخ 18 اردیبهشت در تئاتر "دولاویل" شهر پاریس خبر داد.

این خواننده موسیقی ایرانی درخصوص کم و کیف اجرای این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : در برخی سایت ها و خبرگزاری ها نوشته شده بود که این کنسرت به سرپرستی من برگزار می شود درحالی که چنین نیست و قرار است من به اتفاق علی قمصری نوازنده تار ،سهراب پورناظری کمانچه و رشید کاکاوند سازهای کوبه ای قطعاتی از موسیقی ایرانی را در دستگاه نوا و آواز دشتی و شوشتری در یک اجرا روی صحنه ببریم؛ پس از این کنسرت من و علی قمصری اجرای دیگری را در دانشگاه "یو بی سی" شهر ونکور خواهیم داشت.       

قربانی در ادامه به همکاری خود با ارکستر مجلسی ایرانیان اشاره کرد و گفت : طبق صحبت هایی که با فردین خلعتبری انجام شده قرار است کنسرتی در پاییز سال جاری برگزار کنیم ، از همین رو خلعتبری آهنگساز و تنظیم کننده این ارکستر در حال حاضر مشغول نوشتن قطعات است و قرار است مجموعه آثاری که به فراخور زمان با یکدیگر کار کرده ایم را در قالب یک رپرتوار اجرا کنیم.   

کد مطلب 1076516

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