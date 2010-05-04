اجرای موسیقی ایرانی در تئاتر"دولاویل" پاریس

این خواننده موسیقی ایرانی درخصوص کم و کیف اجرای این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : در برخی سایت ها و خبرگزاری ها نوشته شده بود که این کنسرت به سرپرستی من برگزار می شود درحالی که چنین نیست و قرار است من به اتفاق علی قمصری نوازنده تار ،سهراب پورناظری کمانچه و رشید کاکاوند سازهای کوبه ای قطعاتی از موسیقی ایرانی را در دستگاه نوا و آواز دشتی و شوشتری در یک اجرا روی صحنه ببریم؛ پس از این کنسرت من و علی قمصری اجرای دیگری را در دانشگاه "یو بی سی" شهر ونکور خواهیم داشت.

قربانی در ادامه به همکاری خود با ارکستر مجلسی ایرانیان اشاره کرد و گفت : طبق صحبت هایی که با فردین خلعتبری انجام شده قرار است کنسرتی در پاییز سال جاری برگزار کنیم ، از همین رو خلعتبری آهنگساز و تنظیم کننده این ارکستر در حال حاضر مشغول نوشتن قطعات است و قرار است مجموعه آثاری که به فراخور زمان با یکدیگر کار کرده ایم را در قالب یک رپرتوار اجرا کنیم.