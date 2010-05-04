اختصاص نیم درصد بودجه شهرداریها به کتابخانه محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ربیع احمدخانی ظهر سه شنبه در اولین جلسه نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان در سال 89 به برشماری مصوبات جلسه گذشته این انجمن پرداخت و افزود: برگزاری همایش خیرین کتابخانه ساز، تشکیل کمیته ای جهت برگزاری جشنواره وقف کتاب و پیگیری موضوع زمین های مورد نیاز کتابخانه های عمومی از سازمان مسکن و شهرسازی از دیگر مصوبات جلسه گذشته انجمن می باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 20 باب کتابخانه عمومی در سطح شهرستان زنجان وجود دارد که 6 باب از آن مشارکتی می باشد ادامه داد: بیش از 285 هزار جلد کتاب دراین کتابخانه ها موجود است که به طور متوسط ماهانه بیش از 52 هزار جلد به امانت داده می شود.

احمد خانی اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان را 17 هزار و 796 نفر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 115 دستگاه رایانه در این کتابخانه وجود دارد.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان زنجان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 50 میلیون تومان به منظور تهیه تجهیزات برای کتابخانه حسینیه اعظم زنجان هزینه شده است، تصریح کرد: در صورتی که ساخت این کتابخانه توسط حسینیه اعظم به پایان برسد، در اسرع وقت افتتاح خواهد شد.