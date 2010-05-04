به گزارش خبرنگار مهر، هرساله طی یک فرایند 3 مرحله ای، تعدادی از افراد صاحب طرح، ایده و خلاقیت در تولید و اشتغالزایی به عنوان کارگران و گروههای کار نمونه انتخاب و از سوی وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می شوند.

بر اساس این گزارش، امسال نیز پس از انتخاب در سطح کارگاهی، استانی و سپس ملی 11 نفر به عنوان کارگر نمونه و 23 نفر نیز به عنوان گروههای کار نمونه کشوری شناسایی و در حضور رئیس جمهور معرفی شدند.

وعده ها و عمل به وعده ها

هر ساله در زمان معرفی کارگران و گروههای کار نمونه کشوری از سوی مسئولان وزارت کار و دولت وعده هایی به این افراد داده می شود که تسهیلات بانکی، سفر حج، فراهم کردن شرایط ارتقای تحصیلی، هدیه کردن یک دستگاه خودرو، وعده وام مسکن، سکه و غیره از آن جمله است که جز در چند مورد از جمله لوح تقدیر، معرفی و اهدای چند قطعه سکه، بقیه موارد در حد همان قول و وعده باقی می مانند.

در این خصوص یکی از برگزیدگان گروه کار نمونه سال 87 کشور که دانشجوی دوره دکترا نیز است و در یکی از 4 کارخانه معرفی شده فعالیت داشته است در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از وعده هایی که داده شده بود ولی هرگز عملی نشد، گفت: یکی از مهم ترین وعده هایی که به ما درسال گذشته داده بودند، کمک در بخش مسکن واعطای تسهیلات بوده است که این وعده را به گروههای قبل از ما نیز داده بودند ولی عملیاتی نشد.

نتیجه تلاشهای ما به تولید انبوه نرسید

این دانشجوی دکترا و کارگر نمونه سال 87، با بیان اینکه البته در زمان معرفی ما کمی در قولها و وعده ها احتیاط به خرج دادند، اظهار داشت: همه تلاش و اقدامات ما در گروههای کاری به امید این بوده است که روزی نتیجه تلاشهای خود را به صورت تولید انبوه و در جهت رفاه حال مردم ببینیم.

وی از بی توجهی نسبت به طرحها و ایده هایی که می تواند در تولید محصولات یک نوآوری محسوب شود، گلایه کرد و افزود: وقتی در یک مجموعه کالای برتری تولید می شود باید به آن تسهیلات بدهند تا به تولید انبوه برسد.

با مسئولان ارتباطی نداریم

این عضو گروه کار نمونه سال 87 بیان داشت: برای ما فقط جایزه و معرفی به مردم مهم نیست ما به دنبال این هستیم که نتیجه تلاشهای ما دیده شود و محصولات ابداعی به تولید انبوه برسد ولی به نظر می رسد گروه و یا افرادی که در انتخاب گروههای کار و کارگران نمونه مشارکت دارند با وزارت کار و نهادهای مدیریتی و حمایتی ارتباطی ندارند و این مسئله باعث می شود تا حلقه ارتباط ما با دستگاههای ذیربط شکل نگیرد.

پراید ما را ندادند

وی همچنین از خلف وعده سال گذشته دولت و وزارت کار در خصوص اهدای یک دستگاه خودروی پراید انتقاد کرد و گفت: در زمان معرفی ما به عنوان کارگر نمونه در سال گذشته، آقای جهرمی (وزیر کار سابق) از رئیس جمهور خواست که شرایط اهدای یک دستگاه پراید برای ما مهیا شود که رئیس جمهور نیز این مسئله را مورد تاکید قرار داد به نحوی که این مسئله تحت عنوان یک قول دولت به ما در رسانه ها منعکس شد ولی آخرین پیگیری های ما هم به نتیجه نرسید و می گویند " کار در مراحل اداری قرار دارد".

در همین خصوص یکی دیگر از اعضای کارگروه نمونه کشوری انتخاب شده در سال گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما در روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه پیگیری کردیم و دیدیم که همان قولهایی که به ما داده بودند دوباره مطرح شد.

تکرار قولها / نامه های من یک دفترچه 100 برگ است!

وی از رفتن مجدد چند تن از برگزیدگان سال گذشته به نهاد ریاست جمهوری برای ملاقات با رئیس جمهور و وزیر کار خبر داد و گفت: در آنجا دوباره به آنها وعده داده شد که به قولها عمل می کنند. البته خیلی مسائل مالی برای من مهم نیست و من خواستار این بودم که از شرایط ادامه تحصیلی که وعده آن داده شده بود استفاده کنم.

این برگزیده کشوری سال 87، با اعلام این مطلب که از مرداد ماه سال گذشته تاکنون با وزارت کار برای فراهم شدن شرایط ادامه تحصیل مکاتبه و مذاکره کرده است، بیان داشت: برگه های مکاتبه من با وزارت کار به اندازه یک دفترچه 100 برگ شده است. در هر حال بیشتر بچه هایی که انتخاب شده بودند از اقشار متوسط جامعه هستند و در بین هزار نفر انتخاب شدند، حال فراهم کردن شرایط تحقق وعده ها می تواند به نوعی قدردانی محسوب شود.

دانشگاه بدون کنکور هم نرفتیم

وی فراهم شدن امکان ادامه تحصیل بدون کنکور را نکته جالب توجه در وعده های سال گذشته دولت و وزارت کار دانست و تاکید کرد: برای من فراهم شدن امکان ادامه تحصیل بدون کنکور در رشته مورد علاقه ام از خودروی پراید و سفر حج مهم تر است و برای دستیابی به این هدف من تاکنون 3 بار از شهرستان به تهران آمده ام و با تلفن و همچنین نامه نگاری زیاد از وزارت کار به سازمان سنجش و دانشگاه علمی کاربردی رفت و آمد کردم.

داستان ادامه دار...

این برگزیده در گروه کار نمونه سال 87 با ابراز تاسف از اینکه وعده ای تحت عنوان ادامه تحصیل بدون کنکور به آنها داده شد ولی سازمان سنجش از این مصوبه و وعده بی خبر بوده است، تصریح کرد: بعد از کلی رفت و آمد بالاخره سازمان سنجش پذیرفت که ما بتوانیم بدون کنکور ادامه تحصیل بدهیم که بعد به ما گفتند رشته خود را انتخاب کنید که بعد از این کار مشخص شد دانشگاه علمی کاربردی آن رشته را به نحوی که ما خواسته بودیم پذیرش نمی کرد و این داستان تا به امروز هم ادامه دارد.

وی لغو شدن انجام سفر حج عمره و فراهم نشدن امکان ادامه تحصیل بدون کنکور را باعث دلسردی و نا امیدی افراد در ادامه کار و تلاش دانست و اظهار داشت: امسال هم چون دیگر نوآوری جدیدی نداشتیم در انتخاب کارگران نمونه شرکت نکردیم.

گفتگو بی فایده است/ توصیه به وزارت کار

در همین زمینه یکی دیگر از افرادی که در قالب یک گروه کاری به عنوان نمونه کشوری معرفی شده بود، در گفتگو با مهر ضمن بی فایده خواندن این گفتگوها خواستار تغییر روش وزارت کار در تعیین و معرفی کارگران نمونه شد و گفت: اینکه به ما حرفهایی می زنند و بعد در مقام عمل به آن رسیدگی نمی شود باعث انزوای ما می شود و به همین دلیل بهتر است وزارت کار دیگر افراد نمونه را انتخاب و معرفی نکند و اجازه دهد خودمان ایده های جدیدمان را عملیاتی کنیم.

این فرد نمونه کشوری سال 87 با بیان اینکه با معرفی وی به عنوان فرد نمونه در محیط کاری برای او مشکلاتی به وجود آمده است، ادامه داد: در حالی که ما کار نو و تازه ای همراه با ایده های خوب را مطرح می کنیم، در محل کارمان برای برخی افراد "توهم" ایجاد می شود و این مشکلات باعث می شود تا انگیزه های ما برای ادامه مسیر کم شود.

هر چه تلاش کردیم نتوانستیم وزیر را ببینیم!

وی همچنین ضمن انتقاد از اینکه نه تنها به ما خودروی پراید و سفر حج عمره هدیه نکردند، بلکه برای منتخبین هر سال تبعیض نیز قائل می شوند، گفت: دوره قبل از ما و همچنین دوره بعد از ما ( کارگران نمونه 88 ) شرایط بهتری داشته است ولی ما حتی نتوانستیم 10 دقیقه با وزیر کار وقت (جهرمی) ملاقات کنیم و حرفهای خود را بزنیم و با وی گفتگو کنیم.

اهدای 10 قطعه سکه به افراد نمونه سال 88 و اهدای 5 سکه به نفرات سال 87 از دیگر گلایه های وی بوده است. متاسفانه نه تنها وزارت کار و دولت نتوانست به وعده های خود عمل کند بلکه شرکتها و کارخانه های ما نیز نتوانستند کاری انجام دهند و اقدامات ما را نادیده گرفتند.

ایده دادم، محروم شدم

این کارگر نمونه کشوری ارتقای شغلی و استفاده از تسهیلات داخلی شرکتها را حق کارگران دانست و با گلایه از اینکه پس از جریان معرفی وی به عنوان گروه کار نمونه، از ارتقای شغلی و تسهیلاتی که شرکت در اختیار مابقی کارگران قرار بود محروم شد، گفت: با وجود اینکه من ایده های زیادی برای اشتغالزایی و سهولت انجام کار در محیط کارخانه دارم، هنوز در تامین معیشت و هزینه های زندگی خود مانده ام به نحوی که 70 درصد حقوق ماهیانه ام را فقط برای اجاره منزل مسکونی می پردازم، حال سوال اینجاست که اگر ایده من برای انتخاب شدن مناسب بوده است چرا از آن و ایده های دیگر من استفاده نمی شود و امروز ایده پروری من موجبات محرومیتهایی را نیز برای من فراهم کرده است؟

وی با بیان اینکه افراد بسیار زیادی در محیط کارخانه ای که وی در آن مشغول فعالیت هستند حضور دارند که نه تنها ایده ای برای کار ندارند، بلکه با کار کمتر دریافتی و حقوق بهتری نیز دارند، گفت: با این حال وی به جای حمایت تنبیه هم می شود.

اگر اسم خود و کارخانه ام را بگویم اخراج می شوم !

این کارگر نمونه که نخواست نام وی و کارخانه ای که در آن مشغول به فعالیت است اعلام شود، تاکید کرد: به نظر من افرادی که باید دستورات رئیس جمهور را در مورد کارگران نمونه اجرا کنند کوتاهی کرده اند و به حرفهای وی عمل نمی کنند. البته در این زمینه صوری بودن وعده ها بعید به نظر می رسد.

وی در خصوص برخوردهای پس از انتخاب نیز ضمن ابراز ناخرسندی، افزود: رفتار با ما در برابر درخواستهایی که مطرح می کنیم باعث سرخوردگی می شود.

مجبورم پنهان کاری کنم

یکی دیگر از کارگران نمونه کشوری سال 87 که هم اکنون در مقطع دکترا در حال تحصیل است نیز در گفتگو با مهر، از عدم حمایت دولت و وزارت کار پس از انتخاب و معرفی سخن گفت و افزود: در زمانی که می خواهند ما را به عنوان کارگر نمونه سال معرفی کنند برای ما اتفاق لذت بخشی است اما پس ازمدتی که می گذرد مشکلات ما آغاز می شود و مجبور می شویم برای کم کردن مشکلات خود در محیط کار پنهان کاری کنیم.

وی نیز ضمن انتقاد از اینکه شرکتی که وی در آن کار می کند با تاخیر و برای مصلحت به او لوح تقدیر داده است، خاطر نشان کرد: البته اینکه شرکت من بخواهد از من تقدیر کند و یا نه مهم نیست چون من در کارم وجدان را در نظر می گیرم و سعی می کنم در ساعات کاری بهتری بازدهی را داشته باشم.

گفته بودند سمند می دهیم

او گفت: اول که می خواستند ما را معرفی کنند "ما را تحویل گرفتند" و اعلام کردند یک دستگاه خودروی سمند به عنوان هدیه به نفرات اول تا سوم هدیه خواهند کرد که در کنار آن وام مسکن، حج عمره و سکه طلا نیز مطرح شده بود که البته در پرداخت سکه طلا از 15 قطعه به 8 قطه کاهش یافت.

بازهم گلایه از وزیر کار

این کارگر نمونه سال 87 با ناراحتی و گلایه از اینکه هرچه سعی کردند تا با وزیر کار وقت(جهرمی) ملاقات حضوری داشته باشند میسر نشد، گفت: در این مورد آنقدر به ما وعده دادند تا در نهایت عملی نشد. در مورد ادامه تحصیل هم خیلی از برگزیدگان پیگیری کردند که آن هم به نتیجه ای منجر نشد.

وی با اعلام اینکه ما به عنوان کارگران نمونه کشور حق داشتیم با وزیر کار ملاقات کنیم، بیان داشت: اینکه به ما قولهایی می دهند که عملی نمی شود کمی ناراحت کننده است وگرنه اگر از اول وعده ای نمی دادند که ما چیزی نمی خواستیم. ظاهرا به پرستاران نمونه نیز قولهایی داده بودند که عملی شده بود.

(البته این توضیح لازم است که در یک نشست مشترک که جهرمی وزیر کار سابق، برخی از کارگران نمونه و رسانه ها حضور داشتند گفتگوهایی مشترک در سال گذشته انجام شد که به نظر می رسد منظور این کارگر نمونه گفتگویی در خارج از فضای رسانه ای و بدون حضور خبرنگاران مطرح بوده که عملی نشد).

گفتگوی مهر با یکی دیگر از کارگران نمونه اینگونه ادامه یافت که او یکی از بهترین نوآوریها را در زمینه صرفه جویی های مصرف بنزین و سوختهای دیگر مانند گازوئیل داشته است که خوشبختانه در این مورد نتیجه نوآوری وی به بار نشسته است و هم اکنون در بسیاری از پمپ بنزین ها از آن استفاده می شود.

برای من مهم نبود چیزی بگیرم

وی که نفر اول کارگر نمونه سال 87 کشور است، اظهار دشت: برای من از ابتدا هم مهم نبود که چه چیزی بخواهند به ما بدهند و چه تسهیلاتی را در نظر خواهند گرفت چون من بیشتر به دنبال این بودم که بتوانم از این طریق خدمتی را به مردم انجام داده باشم.

او به سال 88 (اصلاح الگوی مصرف) اشاره کرد و بیان داشت: دستگاهی که من توانستم ایجاد کنم قابلیت نصب در پمپ بنزینها و حتی مخازن بزرگ گازوئیل و بنزین کشور را دارا است به نحوی که نصب آن در هر پمپ بنزین روزانه تا 500 لیتر از تبخیر بنزین جلوگیری می کند و این مسئله باعث شد تا در تحویل 500 لیتر بنزین اضافه به پمپ بنزین ها در روز صرفه جویی شود.

60 اختراع به ثبت رساندم

این کارگر نمونه کشوری در سال 87 ادامه داد: از طریق دستگاهی که در پمپ بنزین ها نصب شده است شرکت ما تاکنون 2 میلیارد تومان فروش داشته است. در هر حال این مورد یکی از 60 اختراعی بود که من در ایران به ثبت رساندم و نکته حائز اهمیت ان این است که همه آن اختراعات در اختیار کشور آمریکا بوده است.

وی با اعلام صرفه جویی 360 میلیون دلاری برای کشور، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دستگاه در چند فاز باید به کار گرفته شود، هم اکنون با نصب آن در بیشتر پمپ بنزین ها از تبخیر روزانه 500 لیتر بنزین جلوگیری می شود و شرکت نفت نیز دیگر مجبور نیست برای جبران تبخیر 500 لیتر بنزین اضافه به جایگاهها بدهد.

او که دانشجوی مهندسی صنایع است، گفت: هم اکنون طرح نصب این دستگاه در مخازن بزرگ سوخت گازوئیل و بنزین کشور در دست اقدام است ولی من هیچ درخواستی ندارم و به کار خود ادامه می دهم.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه کارگران نمونه معرفی شده در سال گذشته که نمونه های کشوری سال87 بوده اند مسائل و مشکلات بسیاری را در زمینه عدم تحقق وعده ها و حمایتهای لازم از خود مطرح کرده اند امیدواریم دولت و وزارت کار هرچه سریعتر در خصوص رفع مشکلات و پاسخ به نیازهای این افراد راهکار عملی ارائه کند و برنامه ریزیها برای تحقق وعده های کارگران نمونه تازه انتخاب شده هم با محوریت عملیاتی شدن باشد.

شایان ذکر است در سال گذشته و در انتخاب کارگران نمونه سال 87، مجموعا تعداد 12 نفر کارگر نمونه به همراه 4 گروه کار نمونه معرفی شدند که در این گروههای کاری 22 نفر حضور داشتند. در کل 34 نفر برگزیده نهایی معرفی شده بودند.