رزمایش بزرگ ولایت 89 چهارشنبه درتنگه هرمز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری امروز سه شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر، افزود: این رزمایش از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت در منطقه عمومی تنگه هرمز و دریای عمان برگزار خواهد شد.

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