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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

دریادار سیاری خبر داد:

رزمایش بزرگ ولایت 89 چهارشنبه درتنگه هرمز آغاز می شود

رزمایش بزرگ ولایت 89 چهارشنبه درتنگه هرمز آغاز می شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری رزمایش بزرگ ولایت 89 طی روزهای آتی در تنگه هرمز و دریای عمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  امیر دریادار حبیب‌الله سیاری  امروز  سه شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر، افزود: این رزمایش  از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت در منطقه عمومی تنگه هرمز و دریای عمان برگزار خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.
 
 
 
کد مطلب 1076543

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