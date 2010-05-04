رزمایش بزرگ ولایت 89 چهارشنبه درتنگه هرمز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری امروز سه شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر، افزود: این رزمایش از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت در منطقه عمومی تنگه هرمز و دریای عمان برگزار خواهد شد.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری رزمایش بزرگ ولایت 89 طی روزهای آتی در تنگه هرمز و دریای عمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری امروز سه شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر، افزود: این رزمایش از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت در منطقه عمومی تنگه هرمز و دریای عمان برگزار خواهد شد.
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