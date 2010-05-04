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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

یک آتشفشان دیگر در اروپا دردسر آفرید / پروازها در ایرلند لغو شد

یک آتشفشان دیگر در اروپا دردسر آفرید / پروازها در ایرلند لغو شد

پس از بحران ماه گذشته که در اثر خروج خاکستر از آتشفشانی در ایسلند شکل گرفته بود امروز سه شنبه بار دیگر خروج خاکستر از آتشفشان دیگری در این کشور موجب توقف پروازها در ایرلند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روسای شرکتهای هواپیمایی کشور ایرلند امروز سه شنبه کلیه پروازهای داخلی و خارجی را به دلیل خروج خاکستر از آتشفشانی در ایسلند متوقف کردند.

بر همین اساس در بخش های از انگلیس از ساعت 6 به وقت گرینویچ ممنوعیت های پروازی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، ایرلند به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در معرض عبور خاکسترهایی است که از آتشفشان های ایسلند متصاعد می شوند.

صحنه ای از خروج خاکستر از آتشفشانی در ایسلند

این در حالی است که کمتر از یک ماه از بحران هوایی بوجود آمده در اروپا می گذرد.

بر اساس این گزارش و بر اساس اعلام سازمان های کنترل پروازهای هوایی در اروپا در فاصله زمانی 15 تا 21 آوریل بیش از 100 هزار پرواز لغو گردید که این موضع موجب بر هم خوردن برنامه پروازی 10 میلیون مسافر در سراسر اروپا گردید.

کد مطلب 1076547

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