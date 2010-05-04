توافق وزرای ارتباطات ایران و روسیه/ ایران مسیر ترانزیت ارتباطی روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات میان رضا تقی پور وزیر ارتباطات کشورمان با شوبولوف وزیر مخابرات روسیه در مورد تقویت و توسعه همکاریها با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای مخابراتی و ارتباطی دو کشور صورت گرفت و تلاش برای ادامه گفتگوها میان مقامات دو کشور و مطالعات لازم برای گسترش همکاریهای مشترک دو جانبه مطرح شد.

طبق این مذاکرات، ایران و روسیه به عنوان دو کشور ترانزیت اطلاع رسانی می توانند نقش موثری در برقراری ارتباطات مخابراتی و ایجاد کانالهای ارتباطی ایفا کنند و با توجه به امکان همکاری و گسترش فیبر نوری بین دو کشور، زمینه های بسیاری برای فعالیت مشترک در این بخش وجود دارد که برای همکاری منطقه ای بسیار با اهمیت خواهد بود.

مقامات روسی نیز معتقدند که حجم خدمات ارتباطی میان ایران و روسیه در آینده افزایش خواهد یافت و روسیه به تدریج به کانالهای قوی برای تبادل ارتباطات نیاز پیدا می کند.

وزیر ارتباطات روسیه در دیدار با وزیر ارتباطات کشورمان بر همکاری مشترک دو کشور در ساخت و بکارگیری تجهیزات کانلهای ارتباطی و مخابراتی تاکید کرده است.

به اعتقاد وی، ایران و روسیه در زمینه ارتباطات و اطلاعات رسانه ای به همکاری با یکدیگر نیاز دارند.

به گزارش مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان هفته گذشته به دعوت شوبولوف وزیر مخابرات روسیه به مسکو سفری داشت. در این سفر ایران و روسیه برای پرتاب دو ماهواره مخابراتی و سنجش از دور و گسترش همکاریهای مخابراتی و ارتباطی به توافق رسیدند.