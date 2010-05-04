به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انتشارات مک فرلند، این کتاب دوره تولد حضرت محمد(ص) در سال 570 میلادی تا سال 1799 ، دوره ظهور، رشد اسلام تا اشاعه آن در قاره امریکا و از بین رفتن امپراتوری‌های قدرتمند عثمانی، صفوی و مغول را در برگرفته است.

مسلمانان هم راستا با دین خود فرهنگ، کالاها و نوآوری‌های خود را به اقصی نقاط جهان منتقل کردند. سهم آنها در تمدن غربی به‌عنوان مثال انوع جدید کشاورزی در عرصه آبیاری، مرکبات، نیشکر و پنبه، تولید کالاهای جدید چون ابریشم، فرش، کاغذ و عطر و در تکنولوژی با اسطرلاب، قطب نما، کشی دارای بادبان به‌خوبی قابل مشاهده است و در این کتاب مورد تأکید قرار گرفته است.

اورت جنکینز جونیور وکیل دادگستری تاکنون مجموعه کتابهای تاریخ‌نگاری افریقا و همین مجموعه اقلیت مسلمان در دو جلد است و در میان دیگر آثار وی می‌توان به کتاب "خلفت: چشم‌انداز سکولار، کاتولیک، پروتستان، یهودی و مسلمان" و کتاب "او کیست در اسلام : فرهنگی از شرح حال اشخاص و گروهها از زمان بعثت پیامبر تا عصر حاضر" اشاره کرد.