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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

کتاب "اقلیت مسلمان" در دو جلد منتشر می‌شود

کتاب "اقلیت مسلمان" در دو جلد منتشر می‌شود

کتاب دو جلدی "اقلیت مسلمان: ارجاعی کامل به اشاعه اسلام در آسیا، افریقا، اروپا و امریکا" نوشته اورت جنکینز جونیور در 860 صفحه از سوی انتشارات مک فرلند منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انتشارات مک فرلند، این کتاب دوره تولد حضرت محمد(ص) در سال 570 میلادی تا سال 1799 ، دوره ظهور، رشد اسلام تا اشاعه آن در قاره امریکا و از بین رفتن امپراتوری‌های قدرتمند عثمانی، صفوی و مغول را در برگرفته است.

مسلمانان هم راستا با دین خود فرهنگ، کالاها و نوآوری‌های خود را به اقصی نقاط جهان منتقل کردند. سهم آنها در تمدن غربی به‌عنوان مثال انوع جدید کشاورزی در عرصه آبیاری، مرکبات، نیشکر و پنبه، تولید کالاهای جدید چون ابریشم، فرش، کاغذ و عطر و در تکنولوژی با اسطرلاب، قطب نما، کشی دارای بادبان به‌خوبی قابل مشاهده است و در این کتاب مورد تأکید قرار گرفته است.
 
اورت جنکینز جونیور وکیل دادگستری تاکنون مجموعه کتابهای تاریخ‌نگاری افریقا و همین مجموعه اقلیت مسلمان در دو جلد است و در میان دیگر آثار وی می‌توان به کتاب "خلفت: چشم‌انداز سکولار، کاتولیک، پروتستان، یهودی و مسلمان" و کتاب "او کیست در اسلام : فرهنگی از شرح حال اشخاص و گروهها از زمان بعثت پیامبر تا عصر حاضر" اشاره کرد.
کد مطلب 1076563

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