اساتید نمونه دانشگاه بیرجند تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی صبح سه شنبه در این مراسم با بیان ابعاد شخصیتی استاد مطهری او را از مصادیق بارز انسان‌های تاریخ ‌ساز توصیف کرد و افزود: آثار شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که پایه افکار این شهید بزرگوار دین و قرآن بود.

قهرمان رشید متعالی ساختن و هدایت را هنر معلم دانست وگفت: شهید مطهری چکیده ارزش‌های انسانی و اسلامی بود.

وی با بیان اینکه علت تعالی شهید مطهری این است که انکار او بر پایه دین بنا شده است، تصریح کرد: معلمی مختص یک دستگاه خاص نیست بلکه متعلق به دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم است بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید تمامی تلاش خود را در تجلیل از مقام معلم بکار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی کشوری فرهنگی است، افزود: معلمان و استادان در رأس هرم فرهنگی ایران قرار دارند چرا که در تاریخ تمدن و انقلاب اسلامی ما معلمان نقش اصلی و اساسی ایفا کرده‌ اند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: ایران در دنیا جلودار مباحث فرهنگی است این در حالیست که برخی افراد که دل در گرو غرب داشته و تفکراتشان ریشه در اومانیسم دارد همواره به دنبال مباحث خاصی هستند تا به اهداف شوم خود دست یابند که با توجه به هوشیاری ملت ایران هیچگاه در این راستا توفیقی حاصل نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه هیچ گاه نباید مرعوب القائات قرار بگیرد، یادآور شد: دانشگاهیان همچون گذشته باید خط شکن بوده و با مبارزه با تحجر و تفکرات مادی غربگرا به افزایش بصیرت افراد کمک کنند.



رشید رمز ماندگاری تفکر شهید مطهری را استوار بودن این تفکر بر دین دانست و افزود: هیچ نگرشی کامل‌ تر و جامع ‌تر از احکام اسلامی در مباحث فردی و اجتماعی نیست از این رو باید با تکیه بر خودباوری و احکام اسلامی در جهت تعامل و پیشرفت جامعه تلاش کرد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند نیز توجه بیشتر به کیفیت آموزش در دانشگاه را به موازات گسترش کمی مورد تأکید قرار داد.

در این مراسم از دانشکده علوم ریاضی و آماراز محمد مهدی نصرآبادی، دانشکده علوم پایه محمد علی ناصری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر محمدرضا آقا ابراهیمی، دانشکده مهندسی سیدیوسف احمدی بروغنی، دانشکده کشاورزی مهدی جهانی و دکتر آرش امیدی، دانشکده هنر مهدی ضیایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی محسن نوکاریزی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی محمداسماعیل افضل‌پور و از دانشکده ادبیات و علوم انسانی از مجتبی خلیفه تجلیل شد.

همچنین از هادی عربی و محمدمهدی خطیب که در سال گذشته به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند نیز تقدیر شد.