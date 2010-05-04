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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

اهدای 150 عنوان کتاب ادبی به دانشکده ادبیات هرات

اهدای 150 عنوان کتاب ادبی به دانشکده ادبیات هرات

تعداد 150 عنوان کتاب ادبی شامل 422 جلد کتاب طی مراسمی از سوی نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشکده ادبیات هرات درافغانستان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتابها شامل مثنوی معنوی، گلستان و بوستان سعدی، انواع کتب فرهنگ لغات، شاهنامه فردوسی، کتابهای دستور و ادبیات فارسی، دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه ادب فارسی، رمانهای فارسی و کتابهای اشعار سایر شعرای فارسی‌ زبان‌ است.

در مراسم اهدای این کتابها که در آن کاوه مدیر گروه ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه هرات نیز حضور داشت وی از توجه مسئولان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران به کتابخانه این دانشکده تشکر کرد و خواستار همکاری  بیشتر  برای تقویت بنیه علمی دانشجویان و استادان این دانشکده شد.

دانشگاه هرات دومین مرکز بزرگ آموزش عالی در افغانستان پس از دانشگاه کابل است. این دانشگاه  سال 1367  در زمان حکومت دکتر نجیب‌الله در شهر هرات مرکز ولایتی به همین نام در غرب افغانستان تأسیس شد.

دانشکده ادبیات نخستین دانشکده‌ای است که در این دانشگاه گشوده شده است.
 

کد مطلب 1076575

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