اهدای 150 عنوان کتاب ادبی به دانشکده ادبیات هرات

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتابها شامل مثنوی معنوی، گلستان و بوستان سعدی، انواع کتب فرهنگ لغات، شاهنامه فردوسی، کتابهای دستور و ادبیات فارسی، دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه ادب فارسی، رمانهای فارسی و کتابهای اشعار سایر شعرای فارسی‌ زبان‌ است.

در مراسم اهدای این کتابها که در آن کاوه مدیر گروه ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه هرات نیز حضور داشت وی از توجه مسئولان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران به کتابخانه این دانشکده تشکر کرد و خواستار همکاری بیشتر برای تقویت بنیه علمی دانشجویان و استادان این دانشکده شد.

دانشگاه هرات دومین مرکز بزرگ آموزش عالی در افغانستان پس از دانشگاه کابل است. این دانشگاه سال 1367 در زمان حکومت دکتر نجیب‌الله در شهر هرات مرکز ولایتی به همین نام در غرب افغانستان تأسیس شد.

دانشکده ادبیات نخستین دانشکده‌ای است که در این دانشگاه گشوده شده است.

