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۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۳۷

مشاور هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با " مهر " خبر داد:

ثبت نام مشروط دانش آموزان در مدارس استيجاري

مشاور هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اينكه تعدادي از مدارس استيجاري شهر تهران تخليه شده اند ، گفت : با اختصاص 2 ميليارد تومان اعتبار از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و كمك هاي مردمي به اميد عدم تخليه مدارس استيجاري در حال حاضر دانش آموزان اين مدارس به صورت مشروط ثبت نام مي شوند و در صورت تخليه مدارس استيجاري اين دانش آموزان به مدارس اطراف انتقال مي يابند.

نادر پور قربان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه خريد مدارس استيجاري شهر تهران نيازمند اعتباري حدود 100 ميليارد تومان است ، افزود : هر چند كه حكم تخليه 18 مدرسه شهر تهران صادر شده ، اما با اميدي كه سازمان آموزش و پرورش تهران براي خريد مدارس استيجاري دارد به منظور ساماندهي 9 هزار دانش آموزي كه در اين مدارس تحصيل مي كنند ، از اين دانش آموزان ثبت نام مي كند.

وي با اشاره به اينكه شهر تهران 418 مدرسه استيجاري دارد ، گفت : تخليه هم زمان اين مدارس ، سبب ايجاد بحران كمبود فضاي آموزشي در مناطق تهران مي شود و اين در حالي است كه بيشترين آمار اين مدارس در مناطق محروم شهر تهران و در نقاط پر تراكم قرار دارند.

مشاور هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اظهار كرد : با تخليه  مدارس استيجاري ضمن افزايش تراكم دانش آموزي ، هزينه هايي همچون تهيه سرويس رفت و برگشت بر خانواده ها تحميل مي شود و اين در حالي است كه در بسياري از مدارس استيجاري كه فشار زيادي از سوي مالك بر سازمان آموزش و پرورش تحميل مي شود ، ثبت نام صورت نمي گيرد.

وي با اشاره به ساخت 20 هزار كلاس درس در استان تهران ، اظهار كرد : در صورت ساخت  اين تعداد كلاس در استان تهران تا سال آينده مشكل مدارس استيجاري برطرف مي شود.
کد مطلب 107659

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