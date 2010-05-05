منوچهر زبردست به خبرنگار مهر گفت: فیلم "پسر آدم، دختر حوا" به کارگردانی رامبد جوان اوایل تیرماه در گروه سینمایی عصر جدید روی پرده می‌رود. آنونس فیلم را سعید حاجی میری ساخته و از هفته آینده در سینماها نمایش داده می‌شود.

زبردست افزود: "پسر آدم، دختر حوا" یک کمدی تازه و جذاب است که ساختاری حرفه‌ای دارد، فیلم می‌تواند یکی از امیدهای جذب مخاطب در نیمه دوم سال باشد. با توجه به امتیازهایی که دومین تجربه کارگردانی رامبد جوان دارد فکر می‌کنم این فیلم می‌تواند یکی از پرمخاطب‌ترین و پرفروش‌ترین فیلمهای نیمه اول سال 89 باشد.

"پسر آدم، دختر حوا" با بازی رامبد جوان، حامد کمیلی، مهناز افشار و شیلا خداداد داستان دو وکیل دادگستری است که با هم اختلاف نظر دارند، سعید حاجی میری این فیلم را تهیه کرده است. فیلم سینمایی "لج و لجبازی" به کارگردانی مهدی برقعی و بازی سارا خوئینی‌ها، امیر جعفری و سحر قریشی داستانی کمدی دارد.

مدیر پخش موسسه سبحان‌گستر ادامه داد: فیلم سینمایی "لج و لجبازی" اواسط تیرماه در گروه سینمایی قدس روی پرده می‌رود، علی رشیدی برای این فیلم آنونس ساخته است. پخش آنونسهای این فیلم از فروردین‌ماه در سینماها شروع شده است.