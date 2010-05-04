خودکاری از جنس سیب زمینی!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت DBA قصد دارد جایگزینی قابل قبول برای توده خودکارهای دور ریختنی و سمی که روزانه مورد استفاده افراد مختلف قرار می گیرد تولید کند. ابزاری که نه تنها خوب می نویسد و ظاهری خوشایند دارد بلکه تنها خودکار جهان خواهد بود که 98 درصد قابل تجزیه زیستی است.

خودکارها امروزه از ترکیبی از مواد مختلف ساخته می شوند. مواد پلاستیکی مانند نایلون، پلی استر و پلی پروپیلن، فلز و دیگر مواد شیمیایی که برای بازیافت و یا تجزیه به هیچ وجه مناسب نبوده و برای چندین هزار سال به بقای خود ادامه می دهند. در عین حال جوهرهای به کار گرفته شده در این خودکارها معمولا پایه ای روغنی داشته و حاوی مواد سمی هستند که برای محیط زیست و انسانها زیان بارند.

خودکارهای جدیدی که گفته می شود 98 درصد قابل تجزیه هستند از پلاستیکهای زیستی به دست آمده از سیب زمینی ساخته شده اند و جوهر این خودکارها نیز از فیبرهای تجزیه پذیر زیستی تولید شده است. بدنه این خودکار 100 درصد قابل بازیافت بوده و با ساختاری ویژه به منظور افزایش گنجایش بسته بندی از میزان هزینه های مالی و زیست محیطی حمل و نقل خواهد کاست.

نکته جالب دیگر درباره این خودکار کارخانه تولید کننده آن است زیرا این کارخانه که Harbecc نام دارد یکی از مستقل ترین کارخانه های آمریکا در زمینه انرژی است و با وجود اینکه از استاندارد زیست محیطی ISO 14001 فراتر نیز رفته است به سرعت در حال حرکت کردن در مسیر قطع کامل انتشار کربن در محیط زیست است. انرژی این کارخانه به واسطه توربینهای بادی تامین شده و دیگر تجهیزات کارخانه نیز تا بیشترین حد ممکن از منابع طبیعی انرژی بهره برده اند.

بر اساس گزارش گیزمگ، تنها بخش غیر قابل بازیافت این محصول نوک تیز خودکار است که باید به صورت جداگانه از بدنه آن جدا شده و معدوم شوند. در عین حال بازیافت 98 درصد باقی مانده این محصول نیز باید در ساختمانهای مجهز و نه در فضای باز و طبیعی انجام گیرد.