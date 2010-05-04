10 میلیارد ریال غرامت به بیمه شدگان غرب استان تهران پرداخت شد

مرتضی سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: غرامت دستمزد ایام بارداری برای جبران کاهش و یا قطع درآمد بیمه شدگان زن در هنگام مرخصی زایمان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: بانوان بیمه شده مشمول قانون تامین اجتماعی که واجد شرایط لازم باشند در دوران استراحت پزشکی ایام بارداری می توانند غرامت دستمزد دریافت کنند.

سلامی گفت: داشتن 60 روز سابقه پرداخت حق بیمه در مدت یکسال پیش از زایمان برای دریافت غرامت دستمزد بارداری الزامی است.

وی اضافه کرد: بیمه شدگان زن نباید در طول مدت استراحت اشتغال به کار داشته یا از کارفرما مزد دریافت کنند.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی غرب استان تهران اظهار داشت: واجدین شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باید با همراه داشتن اصل دفترچه بیمه ، گواهی استراحت پزشکی ، شناسنامه و گواهی ولادت نوزاد به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند.