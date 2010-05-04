ظرفیت برپایی یکی از بزرگترین شهرکهای دانشگاهی در ساوجبلاغ وجود دارد

محمدحسین نژادفلاح در گفتگو با خبرگار مهر در ساوجبلاغ افزود: پتانسیلهای ساوجبلاغ در برپایی یکی از شهرکهای بزرگ دانشگاهی مورد کم توجهی قرار گرفته است که این امر نیازمند اصلاح است زیرا در غیر اینصورت، پتانسیل یادشده به شکوفایی نمی رسد.

وی ادامه داد: از دستگاه های ذیربط انتظار می رود در زمینه برپایی شهرک دانشگاهی در ساوجبلاغ همکاری های لازم را داشته باشند زیرا بدون کمک این دستگاه ها و ادارات نمی توانیم از ظرفیتهای ساوجبلاغ در زمینه برپایی شهرک یادشده استفاده کنیم.

این مسئول اظهار داشت: از وزارت علوم انتظار داریم در این زمینه همکاری های خود را افزایش دهد و با مسئولان ذیربط در استان و ساوجبلاغ در این خصوص تعامل مطلوبی داشته باشد.

نژادفلاح بیان کرد: لازم است وزارت علوم در زمینه انتقال بخشی از دانشگاه های تهران به ساوجبلاغ تلاش کنند زیرا این امر از مهمترین ضرورتهای آموزشی در استان تهران و حتی کشور است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

تمرکز دانشگاهی در پایتخت کم شود

وی عنوان کرد: این امر کمک می کند تا هم تمرکز دانشگاهی در پایتخت کم شود و هم فعالیتها و امور آموزشی در ساوجبلاغ بیش از پیش رونق بگیرد و این شهرستان، ظرفیتهای خود را در این خصوص به فعلیت درآورد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در خانه ملت اضافه کرد: لازم است همه مسئولان دستگاه ها و ادارات ساوجبلاغ دست در دست هم دهند تا کارهای زمین مانده و نیمه کاره دنبال شود و در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است مصوبات سفر ریاست جمهوری دنبال شود و در راستای تحقق و عملی شدن آنها گام برداریم تا مشکلات شهرستان ساوجبلاغ کاهش یابد. مشکلات ساوجبلاغ تنها با تلاش یک یا چند دستگاه حل نمی شود و همه دستگاه ها در این زمینه باید وارد عمل شوند و وظایف خود را جدی بگیرند.